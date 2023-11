Arrenca la 7a edició del diploma d’especialització en Economia Social i Solidària de la UAB

Aquest 8 de novembre, comença la setena edició del diploma d’especialització en ‘Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social’ de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que s’imparteix a la facultat d’Economia i Empresa – Campus Sabadell.

Com cada any, el Diploma d'Especialització-Postgrau tria una temàtica per a treballar en la conferència inaugural que marca els eixos de treballs d'aquell curs. La conferència inaugural d’aquesta edició tractarà els pressupostos amb perspectiva de gènere amb l’objectiu de vincular l’ESS amb l’economia feminista. Un anàlisi que ha comptat amb la col·laboració d’un grup de treball format per les professores Yolanda Jubeto Ruiz de la Universitat del País Basc (UPV/EHU) i Mònica Gil Junquero de la Universitat de València, qui serà l’encarregada de la inauguració. Per a la coordinadora dels estudis de postgrau, Rosa Garcia Hernández, “és un tema rellevant i on hi ha molt camí a recórrer. D’una banda, des del punt de vista de les polítiques econòmiques que implementen les administracions públiques i de l’altra, des del punt de vista de la recerca acadèmica”.

Amb la voluntat d’anar adaptant aquests estudis al curs acadèmic, les classes comencen dues setmanes abans que en edicions anteriors. El diploma d’especialització ofereix la possibilitat de tenir una visió àmplia de les potencialitats, trets diferencials i limitacions de l'economia social i solidària com a eina de transformació enfront al model capitalista actual. A banda, la UAB dona eines pràctiques per a la construcció i consolidació de projectes de cooperatives o entitats de l’ESS o del teixit social.

Aquest diploma està dividit en tres mòduls en els quals es treballen diferents aspectes dins de l'Economia Social i Solidària: marc teòric, polítiques públiques, disseny iniciatives de negoci, marc legal, finançament, marc comptable, governança, comunicació, etc.

El professor de la Universitat de Saragossa (UNIZAR) i expert en economia social, Millán Díaz-Foncea, durant la presentació de l’edició anterior | Jornal.cat

A més, al final del curs l’alumnat ha de presentar un Treball Fi de Postgrau (TFP) que consisteix a fer una recerca sobre algun aspecte concret que sigui rellevant i significatiu per l'economia social i solidària. En els darrers anys, alguns dels TFP realitzats han estat guardonats en la convocatòria que la Fundació Roca i Galès realitza en el marc del Programa d'Economia Social de la Generalitat. En la darrera edició, el premi al millor Treball Fi de Postgrau va ser per Raquel Ríos Font, alumna de la sisena edició, amb el treball "Explorant la relació entre la recerca STEM i l'Economia Social i Solidària".

En aquest sentit, Ríos ha destacat que el contingut del postgrau està “ben equilibrat” ja que s’ofereix una part teòrica, a més, de sortides per conèixer experiències de l’ESS de dins i fora de Catalunya. I afegeix que “l’experiència ha estat molt enriquidora, hi ha una barreja de gent que forma part de l’economia social i gent que no, fet que genera debats, reflexions i punts de vista diferents”.

La matrícula està finançada parcialment pel Programa d'Economia Social i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i pel Ministeri de Treball i Economia Social.