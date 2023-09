La Fundació Roca Galès reparteix més de 9.000 euros en la setena edició dels Premis Economia Social

La Lleialtat Santsenca, a Barcelona, ha acollit aquest dijous 28 de setembre l’acte de lliurament de la setena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris sobre economia social i cooperativisme. Els premis, convocats per la Fundació Roca Galès en el marc del Programa d’Economia Social de la Generalitat, han reconegut els millors treballs de final de grau, de final de màster i de final de postgrau en aquesta temàtica.

Els tres primers premis han estat per a treballs d’alumnat de la Universitat Rovira i Virgili, de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el Premi Especial, per a un treball d’un alumne de la Universitat Politècnica de Catalunya. En total, han participat en aquesta edició dels Premis 35 treballs provinents de 10 universitats diferents d’arreu de Catalunya.

El Premi Especial ha correspost al treball «Una carta d’aprenentatges per a la transició ecosocial: Els béns comuns urbans com a dispositiu per materialitzar el dret a la ciutat», d’Oriol Cruz Trullas, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Cruz ha rebut aquest dijous el premi de mans de Roser Hernández Gurrera, subdirectora general d’Economia Social i Solidària i les Cooperatives de la Generalitat.

El millor treball de fi de màster ha estat per a Marc Collado Gurillo, de la Universitat de Barcelona, per un treball sobre processos d'internacionalització d’empreses socials catalanes. El segon premi en la categoria de millor treball de fi de màster ha estat declarat desert. A canvi, el jurat ha atorgat un accèssit a la categoria de treballs de postgrau.

El millor treball de fi de postgrau ha correspost a Raquel Ríos Font, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ho ha estat per un treball on relaciona el mètode de recerca STEM i l’economia social i solidària. El segon premi ha estat per a Amelia Campos Ríos, de la Universitat Pompeu Fabra, per un treball sobre la Xarxa de Cura Digna i l’enfortiment de les entitats de l’economia social i solidària a través de la intercooperació. Finalment, s’ha concedit un accèssit a Nelson Adrián Calles Blanco i Maria Elena Coa Martínez, del Tecnocampus de Mataró, per un treball basat en el projecte de viabilitat econòmica per la posada en funcionament d’un restaurant escola de gastronomia senegalesa com a nova línia de negoci social de la cooperativa Top Manta.

Finalment, en la categoria de millor treball de fi grau, el primer premi ha correspost a Mireia Oncins de Mota Barbosa, de la Universitat Rovira i Virgili, per un treball sobre el cooperativisme agrari al Camp de Tarragona entre 1906 i 1936. Pau García Sánchez, de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha guanyat el segon premi amb un treball sobre l’economia social i solidària i els Objectius de Desenvolupament Sostenible com a proposta d’una situació d’aprenentatge.

El jurat dels Premis ha estat format per Lorena Torró i Elena Bernet (Confederació de Cooperatives de Catalunya), Yolanda Montegut (Universitat de Lleida i Fundació Roca Galès), Eloi Serrano (Càtedra d’Economia social del Tecnocampus Mataró – Universitat Pompeu Fabra), Carla Liébana (LaCoordi-Comerç Just i finances ètiques), Jordi Rojas (Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya), i Glòria Estapé (professora de la Univesitat Autònoma de Barcelona).

Els 10 centres universitaris d’on provenien els 35 treballs participants en aquesta edició´dels Premis Economia Social són la Universitat de Barcelona, el Tecnocampus Mataró, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Abat Oliba CEU i ESADE-Ramon Llull.

En total, s’han repartit 9.200 euros en premis. Els guardonats amb els primers premis i el premi especial s’han obtingut 1.100 euros i serveis i productes del mercat social valorats en 300 euros. Als guardonats amb els segons premis, 900 euros en metàl·lic i 300 euros més en serveis i productes del mercat social.

Juli Silvestre, director general de l’Economia Social i Solidària de la Generalitat, reivindica els premis com “estructures de coneixement que són part de les estructures de país”. Font: Anna Pujol, Dies d’Agost.



Juli Silvestre reivindica una universitat de l’economia social que aporti coneixement sobre el sector

L’obertura de l’acte d’entrega dels premis ha anat a càrrec de Juli Silvestre, nou director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat. Silvestre ha posat en valor la generació de coneixement sobre l’economia social i solidària que es du a terme a les universitats catalanes, i que gràcies als Premis “s’enforteixen aquestes estructures de coneixement sobre el sector”. Unes estructures de coneixement, ha reivindicat, com a part de les estructures de país.

Silvestre ha fixat com a repte poder tenir una Universitat de l’Economia Social i Solidària o un conjunt de càtedres sobre el tema a les universitats del país, que aportin coneixement sobre el sector. “Tenim molt de coneixement de l’altra economia, però d’aquesta en tenim poca”. Aleshores, ha afegit, “quan apareguin i mirem enrere, el primer que veurem seran els Premis Economia Social, com a aposta per aportar coneixement sobre el sector”. Precisament en l’acte d’aquest dijous també s’hi ha projectat un vídeo sobre un dels espais de debat de la UESCOOP, la primera edició de la Universitat d’Estiu del Cooperativisme, que el juliol passat va celebrar la primera edició.

Pel que fa a la conferència que cada any acompanya l’entrega dels Premis aquesta vegada ha anat a càrrec de Luz Helena Ramírez Hache de l'Associació MigrESS que treballa per incrementar la presència de persones migrades en l’economia social i solidària. Ramírez ha donat una visió interseccional i antirracista del sector, i de com davant l’evidència de l’escassa presència de persones migrades en el mateix, s’havien organitzat entorn de MigrESS i ja s’havien començat a aconseguir uns tímids primers bons resultats.

Els Premis Economia Social enguany han valorat positivament aquells treballs que vinculen l’economia social o les cooperatives amb la transició ecosocial i la transició de les societats cap a la sostenibilitat, equilibrant el desenvolupament econòmic i social amb els recursos limitats del medi natural. Ho han fet en tant que els Premis tenen per objectiu posicionar l’economia social i cooperativa com a peça clau per a la construcció d’un model econòmic més social, democràtic i inclusiu.