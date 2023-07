La Fundació Roca Galès prorroga la convocatòria dels Premis Economia Social fins el 25 de juliol

La Fundació Roca Galès ha prorrogat fins el dimarts 25 de juliol el termini dels Premis Economia Social 2023, que reconeixen els millors treballs universitaris de fi de grau, postgrau i màster. S’hi poden presentar tots aquells treballs individuals o col·lectius que s’hagin realitzat entre el 17 de setembre de 2022 i el 25 de juliol de 2023 i no fins el 10 de juliol, que era el termini inicial.

L’edició d’aquest any s’estructura en dos eixos principals: l’emergència climàtica i la transició ecosocial. D’aquesta forma, el jurat valorarà especialment aquells treballs que tractin la transformació de la societat cap a un model que posi en equilibri el desenvolupament i els recursos limitats del planeta, sempre relacionant-ho de forma directa amb l’economia social i les cooperatives com a solució. A més, es tindrà especialment en compte que els treballs aportin propostes innovadores i que incloguin una perspectiva de gènere.

Els premis, tal com s’estipula a les bases, atorguen1.100 euros als guanyadors de les tres categories: treball de fi de grau (TFG), treball de postgrau (TP) i treball de fi de màster (TFM); a més del guanyador del premi especial. Els segons classificats de les categories rebran 900 euros i, a més, tots els premiats seran recompensats amb 300 euros més per a serveis i productes del mercat social.

El principal objectiu dels premis és reconèixer els millors treballs que posin l’accent en noves maneres de produir, gestionar i consumir mitjançant l’economia social i el cooperativisme. A més, també tenen la finalitat de donar visibilitat a les àrees vinculades a l’ESS a les universitats catalanes, per tal de fomentar l’especialització de l’alumnat en aquest sector.

Durant la passada edició, s’hi van presentar un total de 43 treballs d’onze universitats catalanes. Un dels treballs més destacats va ser la recerca vinculada al projecte Cucsperativa, una proposta alternativa per gestionar els residus orgànics amb vermicompostatge en lloc de fertilitzants químics, que va rebre el premi especial. Va ser realitzat per estudiants del postgrau d’economia social i solidària, impulsat per la Xarxa d’Economia Solidària i la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

D’altra banda, el premi al millor TFM va ser per a un estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per una recerca sobre models alternatius de tinença i ús de l’habitatge en el món rural. A la categoria de TP es va premiar a una alumna de la UAB per una recerca sobre comunitats energètiques. Finalment, el premi al millor TFG el va rebre una estudiant de la UPF, pel plantejament d’una proposta transformadora per revertir el despoblament rural.

Roca Galès és una fundació constituïda el 1976 que duu a terme l’estudi i la promoció del cooperativisme a Catalunya, aplicant els seus valors a la defensa del patrimoni cultural de Catalunya.