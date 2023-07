Dinou treballs de postgrau de la UAB plantegen reptes de revisió de l’ESS des de la perspectiva de l’estudiantat

L’alumnat del postgrau en ‘Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social’ (diploma d’Especialització) de la Universitat Autònoma de Barcelona ha fet la presentació dels treballs finals amb el que tanquen el curs 2022-2023.

La Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, Campus Sabadell, ha estat l’escenari de les presentacions dels dinou treballs, distribuïts i avaluats en quatre tribunals diferents. Per una banda, hi hagut quatre escrits que giren en l’entorn de l’arquitectura, cooperatives de construcció, colònies industrials, replantejament de la ciutat i la masoveria urbana. L’organització de les cooperatives ha estat una altra de les temàtiques plantejada per l’alumnat: des de les seves realitats i contradiccions, l’auto-organització i el consum, l’estat emocional de les entitats i les cures. Per una altra banda, l’educació també ha tingut un paper destacat en diverses presentacions de treballs com la integració sociolaboral de joves sense sostre o l’ESS dins del jovent de Catalunya. I finalment, el mercat laboral, l’oci a l’ESS i casos més pràctics com el moviment popular del Baix Maresme o l’associació Women Rising for Africa han completat l’ampli ventall de documents presentants.

Els quatre tribunals, formats per tres persones cadascun, han estat els encarregats d'avaluar els treballs i presentacions orals de l’alumnat, molts d’ells amb recorregut més enllà d’una tasca universitària. Segons el coordinador de la càtedra d’Economia Social del Tecnocampus UPF i membre del tribunal, Ismael Hernández, hi ha “propostes presentades que, a través d’un pla d’empresa, es podria dissenyar i planificar un projecte viable econòmicament des de la perspectiva de l’ESS”. “En un sector en auge com és l’economia social, és important tenir l'oportunitat per detectar temàtiques, aprofitar per testejar, planificar i desenvolupar projectes aplicats”, ha explicat.

Per a la responsable de projectes d’Ensó Cooperativa i membre del tribunal, Montse Lamata, “els treballs que elaboren un pla d’empresa i viabilitat i valoren com es podria executar des de la pràctica, prenen una realitat més aterrada”. Per això la recomanació cap a l’alumnat és que “intentin portar la idea a la pràctica per no quedar-se només amb la teoria. Veure com uns principis ideològics poden funcionar de manera real en el dia a dia, a través de l'anàlisi dels indicadors d’impacte, saber què promou, per què millora l’entorn, aportaria molt de valor al sector”, ha assegurat.

Per Rosa Garcia-Hernández, coordinadora del Postgrau, “amb la realització i defensa dels Treballs Fi de Postgrau culmina tota la feina duta a terme al llarg del curs: és on l'alumnat posa en pràctica tots aquells coneixements adquirits”. D'aquesta manera, a partir de plantejar-se reptes al voltant de l'ESS, ha d'analitzar la literatura, fer treball empíric i, sobretot, ha d'oferir propostes.

Els treballs finals de postgrau formen part dels continguts plantejats per la UAB perquè l’alumnat matriculat adquireixi els coneixements per entendre el funcionament i les particularitats de les organitzacions de l’ESS, conegui les polítiques públiques d’impuls del sector i pugui desenvolupar una iniciativa d’economia social i solidària des de la idea a la implementació i avaluació.