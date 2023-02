El postgrau en Economia Social i Solidària de la Universitat Autònoma de Barcelona arriba a un centenar d’alumnes després de sis edicions

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va presentar, el dimecres 8 de febrer, la sisena edició del postgrau en ‘Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social’ davant d’una vintena d’alumnes del curs i representants de les administracions que hi col·laboren. En total, durant aquestes sis edicions, s’han format en els valors del cooperativisme un centenar d’alumnes.

El professor de la Universitat de Saragossa (UNIZAR) i expert en economia social, Millán Díaz-Foncea, va posar sobre la taula el rol de les universitats en l’ecosistema de l’Economia Social i Solidària, durant la conferència inaugural del postgrau a la sala de graus de la Facultat d’Economia i Empresa del campus Bellaterra. Díaz-Foncea va manifestar que “cal potenciar la universitat com a laboratori d’intercanvi d’idees i avançar cap a una estructura semblant a una cooperativa”. Malgrat això, el professor de la UNIZAR assegurava que el rol dels estudis superiors en l’ESS encara està “en construcció”.

Durant la conferència, Millán Díaz-Foncea va presentar l’informe 2022 sobre la Formació Universitària en l’Economia Social de la xarxa ENUIES, constituïda al 2003 i que té per objectiu la cooperació científica entre diferents centres i instituts universitaris que es dediquin a fer recerca en l'economia social.

Segons l’informe, tot i el suport de les institucions locals, estatals i europees per potenciar l’ESS a l’educació, les assignatures destinades a aquest àmbit encara són molt poques. Concretament, l’any 2022 es van impartir 9.300 hores de formació en estudis superiors a tot l’Estat, i Andalusia i València van ser els territoris que més accions formatives hi van destinar. En canvi, l’avançament de l’informe de 2023 reflecteix que a Catalunya existeixen 600 hores lectives destinades de l’ESS, que representen un 26% respecte de la resta de l’Estat.

Per tot això, l’expert en economia social va reclamar la necessitat d’ampliar l’oferta formativa, crear sinergies amb la resta de graus existents i aprofitar metodologies innovadores.

El professor de la Universitat de Saragossa (UNIZAR) i expert en economia social, Millán Díaz-Foncea, durant la presentació

En l’acte també hi va participar la subdirectora general d'Economia Social i Solidària i Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, Roser Hernández Gurrera, que va demanar que “la universitat no quedi fora de l’ESS; és el lloc on tirar endavant els canvis ja que és el lloc on es genera sentit crític”.

La presentació del postgrau de la UAB va comptar també amb la presència del gerent de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sabadell, Josep Maria Matencio; el vicedegà d'Inserció Laboral, Emprenedoria i Pràctiques de la Facultat d'Economia i Empresa a la UAB, Valeri Sorolla; i la coordinadora del postgrau a la UAB, Rosa Garcia-Hernández.

Cada vegada hi ha més estudis universitaris que proporcionen les competències necessàries per desenvolupar, gestionar i liderar empreses cooperatives i d’economia social i que reforcen els valors i la implicació en el moviment associatiu del cooperativisme. Aquest és el cas del Postgrau en Gestió de Cooperatives i Empreses d’Economia Social al TecnoCampus de la Universitat Pompeu Fabra, el primer curs sobre ‘Economia social i solidària per a l'enfortiment territorial‘,impulsat per l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i l’Escola de Postgrau de la UVic o l’assignatura optativa ‘Organització Cooperativa i món professional’ que organitza el pol cooperatiu de Sant Cugat del Vallès, la Politja, a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV).