La UAB i el Tecnocampus-UPF construeixen ponts entre els estudis universitaris d’economia social i solidària

L’alumnat del postgrau en ‘Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social’ (diploma d’Especialització) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Postgrau en ‘Gestió de Cooperatives i Empreses d’Economia Social’ del TecnoCampus, el centre adscrit de la Universitat Pompeu Fabra, han realitzat una classe conjunta, aquest curs 2022-2023. Per tal de reforçar la interrelació entre les dues institucions, els docents i l’estudiantat, la trobada interuniversitària incorpora visions diferents, estableix contactes entre ells i aprofita els recursos dels centres.

Durant la jornada realitzada al TecnoCampus Mataró-Maresme es va aprofitar per visitar l’Ateneu Cooperatiu del Maresme al Cafè de Mar i l’espai emblemàtic de l’ESS a la comarca com és Can Fugaroles.

La valoració per part de les dues facultats és molt positiva i és el punt d’inici a futures col·laboracions amb més espais comuns, jornades més pràctiques on poder crear xarxa i més coneixement entre l’alumnat aprofitant la intercooperació. Segons la coordinadora de la UAB, Rosa Garcia Hernández, “és la primera pedra per construir, en les properes edicions, un espai de diàleg i transferència entre universitats, alumnat i territori”. El coordinador de la càtedra d’Economia Social del Tecnocampus, Ismael Hernández, li fa molt il·lusió que els alumnes es coneguin i afirma que “és una experiència que obre camí a noves maneres de fer que enriqueixen a les parts i són en benefici de l’economia social i solidària”.

A banda, un dels objectius d’aquestes col·laboracions entre universitats que tenen estudis de Postgrau i Màsters en Economia Social i Solidària és contribuir a compartir entre els diferents docents les experiències i metodologies en docència, recerca i transferència i col·laboracions amb el teixit cooperatiu i d’ESS.

Per aquestes universitats és important aportar rigor acadèmic i de formació en l’àmbit de l’economia social i solidària i donar l’empenta professional necessària per ajudar les persones a gestionar adequadament les organitzacions i entitats de l’ESS.

Per els curs acadèmic 2023-2024, els dos postgraus tenen el període d'inscripció obert. Concretament, el Tecnocampus accepta candidatures fins el 9 de juliol i la UAB fins el mes de novembre.