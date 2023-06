Manresa tindrà un nou projecte de 12 habitatges cooperatius d'entre 30 i 35 m2 destinats a joves i persones grans

La cooperativa Sostre Cívic ha anunciat que està impulsant un projecte de 12 habitatges cooperatius a Manresa que es destinaran preferentment al col·lectiu jove i a gent gran. S'ubicaran en un edifici que estava en desús i que era propietat d'una entitat financera. Els habitatges tindran entre 30 i 35 m2, les persones que se'n facin sòcies tindran un dret d'ús indefinit i pagaran entre 330 i 380 euros al mes. Aquest dimarts s'ha obert el període d’inscripcions i la idea és que puguin entrar-hi a viure al setembre.

Segons ha detallat aquest dimarts Eva Ortigosa, de la cooperativa Sostre Cívic, el projecte porta per nom el Rusc i està situat en un edifici fins ara en desús i propietat d'una entitat financera. L'edifici es troba a la carretera de Cardona i consta de 12 habitatges que s'han acabat de reformar d'entre 30 i 35 metres quadrats. Ortigosa ha detallat que tots els habitatges es gestionaran sota el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, és a dir, un model entre la propietat i el lloguer, en què la tinença de l'immoble pertany a la cooperativa i les persones que en són sòcies participen i gaudeixen d'un dret d'ús indefinit, transmissible i a un preu estable.

El període d'inscripcions al projecte s'ha obert aquest dimarts 20 de juny i finalitzarà el 23 de juliol. La idea, ha apuntat Ortigosa, és que s'hi pugui anar a viure al setembre. La coordinadora del projecte ha avançat que els socis pagaran entre 330 i 380 euros cada mes aproximadament i ha explicat que tots els 18 habitatges seran de protecció oficial. Per la mida dels habitatges, de 35 metres quadrats com a màxim, s'ha decidit que els destinataris siguin joves de menys de trenta anys que es vulguin emancipar o persones grans.

L'edifici el Rusc també contempla una zona d'ús comunitari a la primera planta | ACN, Mar Martí

A Manresa, però, hi ha més projectes d'habitatge d'aquestes característiques. La cooperativa La Raval està impulsant des de fa anys un projecte cooperatiu intergeneracional que consta de 18 pisos i espais comunitaris que responen a un model de convivència "que afavoreix el suport mutu i un alt grau de comunitat", segons ha explicat Raquel Fernández, una de les impulsores del projecte. Es tracta d'un edifici de nova construcció situat al nucli antic que prioritza l'ús d'energies renovables i eficiència energètica. Actualment es troba en fase de construcció i la previsió és que s'hi pugui entrar a viure a la primavera del 2024.

La roda de premsa per presentar els dos projectes s'ha dut a terme a les instal·lacions de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, que s'encarrega també de donar suport i assessorar projectes d'aquestes característiques. Laura Muixí, tècnica de l'Ateneu, ha explicat que des del 2016, quan es van crear, han vist com l'interès per l'habitatge cooperatiu ha anat creixent i "cada cop estem acompanyant més projectes d'aquestes característiques". A banda dels projectes de la Raval i Sostre Cívic, Muixí ha avançat que estan acompanyant dues altres iniciatives de grups que ja estan constituïts i que estarien interessats en fer una compra privada.

L'Ajuntament de Manresa també va anunciar fa uns mesos que Sostre Cívic construiria un total de 60 habitatges de protecció oficial en règim cooperatiu de lloguer a la carretera del Pont de Vilomara, en uns terrenys cedits per l'Ajuntament de Manresa. Es tracta d'una actuació amb unpressupost de gairebé 13,5 MEUR i s'estima que prop de 2,5 MEUR arribaran dels fons Next Generation. Tot i això, Eva Ortigosa ha dit que el dret de superfície encara no està signat. Si acaba prosperant, però, la idea és que les obres es puguin iniciar durant el 2024. Aquesta seria la segona promoció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús més gran de Catalunya, després del projecte al barri de Sant Andreu de Barcelona amb una vuitantena d'habitatges.