El primer habitatge cooperatiu en cessió d’ús en sòl municipal de la província de Girona iniciarà les obres a la tardor

L’habitatge social i cooperatiu de Palamós (Baix Empordà) es començarà a construir a partir de la tardor. Es tracta del primer habitatge cooperatiu en cessió d’ús de les comarques gironines, impulsat per la cooperativa d’habitatge Sostre Cívic, i constarà de 34 pisos de protecció oficial, el 25% dels quals per a col·lectius en situació de vulnerabilitat. L’Ajuntament de Palamós ha cedit els terrenys per un període de 75 anys des que es va formalitzar l’acord, l’any 2020.

El projecte costarà cinc milions d’euros, quatre dels quals seran finançats a través d’un préstec per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) que, per primer cop, s’obre a finançar un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a l’Estat, i amb un termini elevat de 40 anys. Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya aportarà 950 mil euros i la resta es finançarà amb les aportacions de capital de les sòcies de Sostre Cívic.

El pla arquitectònic ha estat desenvolupat per les d'arquitectes d’UMMA en un procés co-participat amb persones que ja han mostrat interès per entrar-hi a viure. L’edifici aplicarà mesures de sostenibilitat ambiental i energètica que faran que el consum sigui gairebé nul (nZEB o nearly Zero-Energy Building, un terme emprat per la Unió Europea per qualificar edificis que compleixen amb nivells molt alts d’eficiència energètica), com ara instal·lacions centralitzades d’alta eficiència per climatització i ACS i plaques fotovoltaiques.



L’Institut de Crèdit Oficial (ICO), primer cop, s’obre a finançar un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a l’Estat. Font: Sostre Cívic

Dels 34 habitatges de protecció oficial que s’hi construiran,el 25% es destinaran a col·lectius en situació de vulnerabilitat com són el jovent, famílies monoparentals o persones majors de 65 anys. Es preveu que s’hi pugui entrar a viure a principis de l’any 2026.

Sostre Cívic són més 1.000 persones sòcies, amb 17 projectes (6 ja en convivència) i 86 habitatges en ús. Recentment, ha estat reconeguda amb un premi plata als Premis World Habitat de l'ONU, els premis líders en habitatge a escala internacional.