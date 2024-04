22 comunitats energètiques es troben al Baix Llobregat per posar en comú estratègies de creixement

22 comunitats energètiques de diverses localitats catalanes es van trobar al Prat de Llobregat (Baix Llobregat) el passat 13 d’abril per intercanviar experiències i seguir impulsant la transició energètica a Catalunya. L’acte va ser organitzat per Som Comunitats, una iniciativa formada a través de la intercooperació, i va comptar amb la presència d’Assumpta Farran, directora general d’Energia de la Generalitat de Catalunya.

A la trobada, Farran va destacar la importància de les comunitats energètiques com a mètode perquè les persones formin part i tinguin influència al sector energètic. També hi va participar Esther García, regidora de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, que va remarcar el valor de la producció d’energia fotovoltaica en equipaments públics per abastir els habitants del municipi.

Concretament, les comunitats energètiques són agrupacions de diferents actors que tenen l’objectiu d’aconseguir un model energètic 100% renovable i sostenible des de la transformació social. Poden estar formades per particulars, entitats, administracions públiques i petites i mitjanes empreses, les quals s’organitzen com a associació o cooperativa per transformar un territori cap a un model energètic més sostenible, democràtic i inclusiu.

A la trobada, hi han estat presents les comunitats dels següents municipis: El Cogul, Barcelona (la Bordeta, Guinardó, Poble-sec, Barcelonès), Sant Vicenç de Castellet, Mediona, Valls, Falset, Cabacés, Olost i Santa Creu, La Canonja, el Prat de Llobregat, Puigcerdà, Gurb, Mollerussa, Sant Pere de Torelló, Balenyà i Olost, Sabadell, Flix, Badia del Vallès i Lleida.

L’entitat impulsora, Som Comunitats, està formada per diverses cooperatives, com Som Energia, Som Mobilitat i Tàndem Social, entre d’altres. Fruit de la feina d’aquesta iniciativa, juntament amb l’impuls de moltes persones i altres organitzacions, les comunitats energètiques estan actualment en auge. La mateixa Som Comunitats va llançar l’any passat una campanya per impulsar-ne la creació de més d’un miler. I, a més, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), va crear CEL Coop, un segell de qualitat per les comunitats d’energia locals en forma de cooperativa.