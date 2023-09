Més de la meitat dels municipis gironins estan en tràmits per esdevenir comunitat energètica

Més de la meitat dels municipis de les comarques gironines han iniciat els tràmits per constituir una comunitat energètica, segons dades de la Diputació de Girona, per tal de reduir el consum i fomentar les energies renovables. Municipis com Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol, Olot i Mieres, pioner en aquest tipus de projectes, han creat una comunitat energètica liderada per una cooperativa ciutadana.

Aquestes comunitats estan formades com a entitat jurídica pròpia i compten amb una regulació interna. Les seves plaques fotovoltaiques es poden instal·lar en terrenys públics o privats.

Pel que fa a les comunitats impulsades pels ajuntaments, els consistoris s’ocupen de buscar espais per col·locar-hi les plaques fotovoltaiques i, alhora, obren un concurs públic per a les persones interessades a formar part de la comunitat. A partir d’aquí, els interessats escullen la quantitat d’energia desitjada, en funció de la qual s’estipula la quota anual a pagar.

L’alcalde en funcions de Mieres, Enric Domènech, va estar parlant sobre el projecte amb el president i un dels membres de la cooperativa energètica | ACN, Aleix Freixas

Aquest nou model de producció persegueix l’objectiu de reduir l’ús de combustibles fòssils i fomentar les energies renovables, a través de l’energia de quilòmetre zero i de posar el consumidor al centre. D’aquesta forma, el model busca que els consumidors de l’energia participin activament en el procés. Per fer-ho, compta amb una aplicació mòbil on es pot veure l’energia produïda i consumida per la comunitat.

La gran majoria de comunitats, però, encara es troben en fase de redacció. Concretament, dels 116 municipis que estan en tràmit, 34 estaven, al mes de juny, redactant la memòria de planificació i 32 estan pendent d’executar l’obra. D’altra banda, n’hi havia deu que estaven esperant que l’empresa distribuïdora activi les plaques instal·lades i n’hi ha 28 que estaven instal·lant més plaques.

De cara al futur, aquestes iniciatives volen ser un punt de partida per altres projectes de col·laboració ciutadana. En aquest sentit, des de la cooperativa de Mieres estan estudiant la possibilitat d’implicar-se en la mobilitat sostenible, a través de la instal·lació de punts de recàrrega, i s’estan informant sobre la compra comunitària de llenya.