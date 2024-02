Neix CEL Coop, el segell de qualitat per les comunitats energètiques locals cooperatives

Una quarantena d’entitats de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) ha creat CEL Coop, un segell de qualitat i garantia per les comunitats d’energia locals (CEL) en forma de cooperativa. Els seu objectiu és acompanyar les CEL que es constitueixin com a cooperativa per avançar cap a la transició ecosocial i la justícia energètica.

Davant del creixement de les comunitats energètiques, la FCTC ha decidit crear el segell CEL Coop per “reivindicar el model cooperatiu com la fórmula que més s’ajusta a l’hora de crear una comunitat d’energia local”, com ha afirmat Moisès Martínez, impulsor del segell i membre del Consell Rector de la Federació. Des de l’entitat remarquen que les CEL i el cooperativisme comparteixen la majoria dels valors, com l’autoajuda, l’autoresponsabilitat, la democràcia, la igualtat, l’equitat, la solidaritat i l’ambició de promoure una transformació ecosocial al territori.

A partir d’ara, les cooperatives impulsores del segell proporcionaran un acompanyament personalitzat a les CEL que estiguin en procés de creació o consolidació. Concretament, inclou serveis de consultoria tècnica, d’instal·lació, de gestió energètica i d’acompanyament legal, financer o social.

D’altra banda, des de la Federació alerten que les grans companyies energètiques “també han començat a promoure iniciatives amb l’etiqueta de comunitats energètiques, si bé aquestes no segueixen els valors essencials de les CEL”. Alguns dels principis de les CEL, com la gestió comunitària, no sempre són compatibles amb els models de negoci d’aquestes grans empreses.

Les comunitats energètiques locals estan en auge al territori català. Són iniciatives col·lectives que generen energia renovable i la destinen a l’autoconsum i a entitats o col·lectius amb necessitats energètiques. Actualment, a Catalunya ja n’hi ha més de 100 funcionant o en procés de creació i fins i tot han organitzat trobades, com la que es va celebrar a Manresa el setembre de 2023.