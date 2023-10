Som Comunitats inicia una campanya per impulsar la creació de més de 1.000 comunitats energètiques

Som Comunitats ha llançat una campanya amb l’objectiu d’impulsar la creació de més d’un miler de comunitats energètiques de l’economia social i solidària (ESS) a Catalunya. La campanya va començar el dimarts 10 d’octubre i, una setmana després, ja compta amb més de 1.300 persones inscrites de més de 400 municipis i barris diferents.

La campanya vol contribuir a dur a terme una transició energètica lliure d’energies fòssils, totalment renovable, democràtica, descentralitzada, local i en mans de la ciutadania. A través de les comunitats, les persones interessades es poden organitzar per activar i compartir serveis energètics, instal·lar plaques fotovoltaiques i compartir vehicles elèctrics, entre d’altres.

A cada barri o municipi, un cop s’assoleix el nombre òptim de persones, s’organitza una primera trobada per començar a fer realitat la comunitat energètica. Avui dia ja hi ha municipis on s’ha assolit o s’està fregant el 100% d’inscripcions. És el cas de Sabadell (100%) o Collbató (80%) i, amb més distància, Sant Cugat del Vallès que compta amb 52 persones interessades.

La intenció de Som Comunitats va ser revelada per primer cop a la trobada de comunitats energètiques a Manresa, on va ser present Juli Silvestre, el director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives.

La trobada es va dur a terme el 16 de setembre i va reunir una trentena de comunitats energètiques que van tractar temes relacionats amb la sostenibilitat | Som Comunitats

Actualment, a Catalunya ja hi ha més de 70 comunitats energètiques en funcionament o en fase de construcció. La tipologia de cada comunitat pot variar, ja que algunes estan impulsades per la ciutadania, algunes per l’administració pública i unes altres per empreses. Totes, però, comparteixen com a objectiu l’organització col·lectiva per l’impuls de la transició energètica.

Som Comunitats treballa per cobrir les necessitats de les comunitats energètiques en tot el seu cicle de vida a través de recursos i assessorament. L’entitat prové de la unió de diverses cooperatives de l’ESS: Som Energia, Som Mobilitat, Coopdevs i ePlural (EPI, Arkenova, Suno i Tandem Social).