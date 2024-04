La tercera trobada interuniversitària se centra en sistemes d'avaluació de l'ESS

L’alumnat del postgrau en ‘Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social’ (diploma d’Especialització) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Postgrau en ‘Gestió de Cooperatives i Empreses d’Economia Social’ del TecnoCampus, el centre adscrit de la Universitat Pompeu Fabra, s’han retrobat per tal d’enfortir la xarxa entre ambdós postgraus. Amb aquesta tercera trobada, que s’ha centrat en sistemes d’avaluació del sector, s’ha consolidat l’aposta per la intercooperació entre les dues universitats.

Tal com es van comprometre a les anteriors trobades interuniversitàries, celebrades al mes de juny i març, els dos postgraussegueixen apostant per l’aprenentatge més pràctic. Concretament, en aquesta ocasió, la jornada s’ha centrat en mecanismes per assegurar i visibilitzar la coherència de l’Economia Social i Solidària. Aquest enfocament els ha permès “fer-los arribar reptes” i que “els estudiants puguin analitzar dades d’empreses”, tal com afirma la coordinadora del postgrau de la UAB, Rosa Garcia Hernández.

BonCor exposa el seu projecte cooperatiu en el marc de la tercera jornada interuniversitària. Foto: Marta Rosique

Al llarg del matí, Judit Quintana i Ruben Suriñach, membres de la Xarxa d’Economia Social (XES), han exposat els projectes de Pam a Pam i Balanç Social, que darrerament ha estat considerada una bona pràctica per l’OCDE. A la tarda, han visitat Can Fugarolas a Mataró, un projecte que uneix la suma d'iniciatives socials, culturals, artístiques i de barri de diversos col·lectius i que darrerament ha vist amenaçat el seu espai i projecte. Durant la jornada, el càtering ha estat servit per BonCor, una cooperativa que va néixer del postgrau del Tecnocampus.

La valoració per part de les dues facultats és molt positiva. Així ho ha afirmat Rosa Garcia Hernández, que ha destacat que “les trobades s’han anat consolidant”, fet que els permet crear una “cooperació interuniversitària”. El coordinador de la càtedra d’Economia Social del Tecnocampus, Ismael Hernández, coincideix amb la seva homòloga i ha afegit que amb aquestes jornades aconsegueixen “trencar la dinàmica habitual del postgrau”. L’alumnat també ha valorat aquesta jornada. Concretament, han destacat que els ha permès “conèixer moltes eines facilitadores per la feina”.