Obrir noves línies de negoci social, el repte de l'alumnat de l'ESS en la segona trobada interuniversitària

L’alumnat del postgrau en ‘Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social’ (diploma d’Especialització) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Postgrau en ‘Gestió de Cooperatives i Empreses d’Economia Social’ del TecnoCampus, el centre adscrit de la Universitat Pompeu Fabra, han realitzat una estada al projecte de l’ESS, Els Caus de Mura, que disposa d’un alberg i un restaurant en aquest municipi del Bages, per conèixer l'espai, el funcionament i el recorregut d'aquest projecte cooperatiu. La novetat d’aquest any ha estat integrar els reptes que es plantegen a l’alumnat amb la mateixa activitat que els acull durant la jornada interuniversitària.

Pel professor del postgrau d’Economia Social de la UAB, Xavier Verge Mestre, la diversitat de perfils que hi ha entre l’alumnat permet que els resultats de l’activitat siguin més eficients. “Si som capaços de barrejar-los de forma diversa i tots estan suficientment motivats i proactius, els resultats són més potents”, ha assegurat en declaracions a Jornal.cat.

L’objectiu de la trobada ha estat conèixer el projecte cooperatiu des dels seus inicis, saber amb quines dificultats es van trobar i com experimentar noves propostes de negoci per donar-hi continuïtat.

L’experiència d’aquesta sessió conjunta ha permès crear grups d’alumnat mixtos, entre el postgrau de la UAB i el Tecnocampus, amb experiències diferents i visions complementàries per tal d’aportar propostes viables que puguin complementar el negoci existent i resoldre els problemes que genera una localitat petita com és el cas de Mura.

Aquests tipus de jornades tenen molt bona acollida entre l’alumnat que assisteix amb bona predisposició, asseguren des de la UAB. De fet, entre les idees aportades es va proposar recuperar els forns de calç de Mura per reindustrialitzar la zona o apostar per una mobilitat sostenible i inclusiva al poble, entre d’altres.

Per l'alumnat del Tecnocampus ha estat enriquidor, ja que el treball grupal va permetre reforçar coneixements apresos prèviament, però també els va aportar treballar amb noves eines, com ara el mètode Lean Canvas, que ajuda a desenvolupar estratègies de mercat amb l’objectiu d’aportar idees per a projectes en l’àmbit de l’ESS. "Trobar-se amb altres estudiants interessades en l’ESS et permet compartir interessos, il·lusions, inquietuds, neguits, entre d’altres", asseguren.

Aquest és el segon curs que l’estudiantat dels dos cursos d’economia social i solidària de les dues universitats es troba per treballar conjuntament. En aquesta ocasió, la teoria ha passat a la pràctica per tal elaborar un retorn aplicat a les necessitats del projecte que es visita. Les dificultats amb les quals es troben els alumnes són els mateixos exercicis proposats per la facultat i el fet de treballar amb persones desconegudes per ells fins aquell moment.

Segons la coordinadora de la UAB, Rosa Garcia Hernández, aquestes trobades “ens ajuden a reforçar-nos mútuament, ens complementem”. El curs passat, l’alumnat dels dos estudis es va trobar a les instal·lacions que el TecnoCampus té a Mataró per tal de fer una classe conjunta i així teixir ponts, reforçar la interrelació entre les dues institucions i docents i incorporar diferents visions. La següent trobada entre l’alumnat de les dues facultats està prevista pel pròxim 20 d’abril.