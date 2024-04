L’OCDE categoritza com a exemplar un projecte de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya

L’organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) avalua com a exemplar el projecte balanç social i la seva plataforma Ensenya el cor, de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) en la recent publicació Measure, manage and maximise your impact: A guide for the social economy, elaborada per la Comissió Europea i l’OCDE.

El Balanç Social és una eina gratuïta i oberta per mesurar l’impacte social, ambiental i de bon govern, per contribuir a la transparència i a l’autoavaluació de les organitzacions des d’una perspectiva feminista, equitativa i sostenible.



La publicació vol oferir a les iniciatives d’Economia Social i Solidària (ESS) de tot el món un full de ruta sobre com mesurar el seu impacte social. És una pràctica essencial en l’entorn de l’ESS per poder qualificar la contribució a la societat i l’assoliment dels objectius.

La guia s’ha presentat aquest dilluns 15 d’abril en un webinar amb més de 300 participants, on la XES ha explicat a altres iniciatives arreu del món com funciona la plataforma del Balanç Social, els indicadors i les estratègies que fan servir.