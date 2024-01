La cooperativa Roba Amiga recull gairebé 14.000 tones de roba usada a Catalunya

La cooperativa Roba Amiga va recollir 13.932.236 quilos de roba a Catalunya, a través dels 3.073 contenidors taronges i punts de recollida repartits als municipis i empreses col·laboradores durant el 2023. La gestió d’aquests residus la van dur a terme 353 persones treballadores d’ADAD-L'Encant, Andròmines,Engrunes, Formació i Treball, Recibaix, Solidança, i Tapís, empreses d’inserció laboral que formen part de la cooperativa Roba Amiga i que acompanyen persones en risc d’exclusió social.

Roba Amiga valora positivament el volum de residus tèxtils recollits durant el 2023. Tot i que suposa tan sols el 0,2% més que a l’any passat, Andrea Membrado, membre del departament de comunicació de l’entitat, explica que “és important que hi hagi un augment progressiu - i fins i tot un manteniment - del volum de residus tèxtils gestionats, ja que hi ha molta feina per fer en la gestió a curt i llarg termini”.

La gestió responsable de 13.932.236 quilos de roba utilitzada suposa un estalvi de 348.305 tones de CO₂ per l'atmosfera. Tot i ser un número elevat, suposa una fracció molt petita, donat que dels 22 kg de residus tèxtils que genera de mitjana cada any una persona a Catalunya, només un 12% (2,64 kg) es recullen selectivament. Així ho explica Rut Valls Fontcuberta en el reportatge ‘Residus tèxtils. La importància de les 3 ‘R’’, segons indica l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).

D’aquest material recollit que la ciutadania o organitzacions dipositen de manera voluntària als més de tres mil contenidors taronges de Roba Amiga i que es troben distribuïts per tot el territori català, el 50% es prepara per a la seva reutilització, un 45% es recicla a noves fibres i el 5% restant s'utilitza en projectes de cogeneració elèctrica i calorífica. Una part de la roba que es reutilitza es dona a Serveis Socials i l'altra es comercialitza a preus assequibles, segons detalla l’Agència Catalana de Notícies.

A més de gestionar directament els residus tèxtils, Roba Amiga també participa activament en diverses taules de treball per involucrar tota la cadena de valor del sector tèxtil en una millor gestió de la roba. També assessora ajuntaments i empreses en el compliment de la normativa europea aprovada el 2018, que estableix que les ciutats dels països membres estaran obligades a reciclar un 55% dels residus urbans el 2025, i incloure la recollida selectiva de residu tèxtil pel mateix any.

Roba Amiga

Roba Amiga és una cooperativa d’entitats formada per les empreses d’inserció laboral ADAD-L'Encant, Andròmines, Engrunes, Formació i Treball, Recibaix, Solidança, i Tapís, que acompanyen persones en risc d’exclusió social. Durant el 2023, van comptar amb 353 persones treballadores, el que suposa un 9% més que el 2022.