Com ha reaccionat el sector a l'aprovació del projecte de llei?

Aquest dimarts 9 d’abril, el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el projecte de llei d’Economia Social i Solidària. La iniciativa és fruit del treball del sector dut a terme, des de fa més de cinc anys, per l’Associació de l’Economia Social i Solidària de Catalunya (AESCAT), formada per diverses entitats referents de l’ESS. Com han reaccionat, via Twitter, aquestes entitats i altres personalitats referents del sector a l’aprovació del projecte?

Primerament, la pròpia AESCAT ha publicat una piulada anunciant l’aprovació del projecte per part del govern, explicant els seus objectius i citant aquelles entitats que han participat en la negociació durant aquests darrers anys: la Xarxa d’Economia Solidària (XES), la Taula del Tercer Sector, la Confederació de Cooperatives, la Federació de Mutualitats i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social.

El govern acaba d'anunciar l'aprovació del projecte de Llei de l'Economia Social i Solidària de Catalunya



La norma vol establir un marc jurídic comú per impulsar el creixement de l'ESS.



@XES_cat @Taula3sector @CooperativesCAT @mutualitats @LaConfederacio — Associació Economia Social Catalunya (AESCAT), April 9, 2024

Posteriorment, aquestes entitats també han reaccionat a l’anunci del Govern. La XES ha destacat “la perseverança de totes les famílies de l’AESCAT” i la Confederació de Cooperatives ha afirmat que “la llei ESS ja és més a prop de ser una realitat”. A més, la Confederació Empresarial també ha anunciat l’aprovació i la Taula del Tercer Sector ha expressat la importància de què la tramitació del projecte “es reprengui amb celeritat en la pròxima legislatura”.

Ja tenim Projecte de Llei de l'Economia Social i Solidària!



La perseverança de totes les famílies de l'AESCAT, inclosa la XES, ha estat clau per arribar fins aquí!



Seguim incidint per assolir aquest marc jurídic que enforteixi tot l'ecosistema de l'ESS a Catalunya — Economia Solidària (@XES_cat) April 9, 2024

També han volgut expressar la seva opinió altres personalitats del sector, com Josep Vidal, exdirector general d’Economia Social i Solidària. Vidal va treballar durant molt temps en aquesta llei i, en resposta a una piulada de la Direcció General, ha destacat l’aprovació del projecte com “un gran pas després d’una gran feina de coconstrucció entre el moviment de l’ESS i el Govern de la Generalitat”. També ha aprofitat per felicitar totes aquelles persones que hi han participat.

Un gran pas després d'una gran feina de coconstrucció entre el moviment de l'ESS i el Govern de la Generalitat, concretament @treballcat @econ_socialcat. Felicitats a tothom que hi ha participat, pero, especialment, vull reconèixer la feina dels tecnics de la Direccio General. — Josep Vidal, April 9, 2024

No tothom del sector s’ha mostrat tant positiu al respecte, però. Ivan Miró, des de la seva experiència en múltiples projectes d’ESS com la XES, la Fundació Roca Galès i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, ha remarcat que el projecte “haurà de ser debatut a la propera legislatura”. Ha afirmat que són bones notícies, però que “contrasta la lentitud dels projectes d'interès col·lectiu respecte a la celeritat dels del capital privat”.