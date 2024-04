Què conté el projecte de llei de l'Economia Social i Solidària?

El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya ha donat llum verda al projecte de llei d’Economia Social i Solidària, que vol establir un marc jurídic comú amb la voluntat que creixi de forma progressiva i permeti la transformació del model econòmic català d’acord amb criteris de pluralitat i democràcia i centrada en les persones.

La Llei estableix el reconeixement formal i institucional de l’Economia Social, així com els criteris que hi donen sentit: la primacia de la persona, i l’interès col·lectiu per sobre del lucre econòmic i l’acompliment dels principis recollits en el seu articulat. Les economies comunitàries són, als efectes d’aquesta proposta de llei, iniciatives comunitàries, populars i espontànies, sense ànim de lucre, que tenen una organització funcional democràtica de base assembleària formada per una agrupació de persones que, d’acord amb uns principis i valors, autogestionen un projecte comú i col·lectiu.

Principis i valors de l’Economia Social i Solidària

El Projecte de llei recull elements rellevants com, per exemple, els principis i valors que han de complir les entitats que volen formar part del sector de l’Economia Social i Solidària. En aquest sentit, els principals valors són l’interès general, el bé comú, les persones i l’objecte social per sobre del capital i del lucre; els sistemes de governança i participació democràtica en la decisió i en la participació dels diferents col·lectius que formen l’entitat.

Els valors i principis són requisits que han d’acreditar les entitats del sector que duguin a terme una activitat econòmica i empresarial a Catalunya, el compliment dels quals seran verificats pel Registre de l’Economia Social i Solidària, segons els indicadors i procediments establerts pel Reglament que el Govern haurà d’aprovar posteriorment.

Consell Català de l’Economia Social i Solidària

El Projecte de llei preveu la creació del Consell Català de l’Economia Social i Solidària com a òrgan consultiu i d’assessorament, anàlisi i debat en les matèries relacionades amb aquest sector, que estarà adscrit al Departament del Govern competent en la matèria. Aquest Consell actuarà amb total autonomia i independència en l’exercici de les seves funcions i serà responsable de fomentar i reforçar el diàleg entre les organitzacions de l’Economia Social i Solidària i les autoritats públiques catalanes en relació amb la promoció, la participació, el reconeixement, l’evolució i la consolidació d’aquest sector a Catalunya.

A proposta del Consell, el Departament competent en la matèria presentarà al Govern de la Generalitat un Pla Nacional de l’Economia Social i Solidària cada tres anys i una diagnosi sobre la situació del sector a Catalunya que s’hagi tingut en compte per elaborar el Pla.

Mesures per promoure l’Economia Social i Solidària

El Projecte de llei també estableix que les administracions catalanes hauran de promoure mesures de sensibilització i formació del sector per promoure’n el coneixement i la visibilització entre la ciutadania, el món professional i, especialment, en totes les etapes del sistema educatiu i acadèmic.

A més, les administracions hauran de promoure la creació i l’enfortiment de l’Economia Social i Solidària a tot el territori mitjançant, entre altres iniciatives, la col·laboració pública, cooperativa, social i comunitària amb entitats del sector per la provisió de serveis públics. Així mateix, hauran de vetllar perquè els ajuts dirigits al teixit empresarial català incloguin com a beneficiàries les organitzacions de l’Economia Social i Solidària.

Finalment, el Govern impulsarà la col·laboració amb les entitats de l’Economia Social i Solidària en les polítiques públiques d’habitatge social i assequible. En aquest cas, es prioritzaran les entitats inscrites al Registre de l’Economia Social i Solidària en les polítiques de cessió de sòl o patrimoni públic i l’atorgament d’ajuts públics vinculats a incrementar el parc d’habitatges destinats a polítiques socials.