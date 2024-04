El govern aprova el projecte de llei d’Economia Social i Solidària

El projecte de llei, consensuat amb el sector, vol establir un marc jurídic comú per l’Economia Social i Solidària, per tal de fomentar-la i reconèixer-la formalment i institucionalment.

El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya ha donat llum verda al projecte de llei d’Economia Social i Solidària, que vol establir un marc jurídic comú amb la voluntat que creixi de forma progressiva i permeti la transformació del model econòmic català d’acord amb criteris de pluralitat i democràcia, i centrada en les persones. Així ho ha anunciat la portaveu del govern, Patrícia Plaja, a la roda de premsa setmanal.

La Llei estableix el reconeixement formal i institucional de l’Economia Social, així com els criteris que hi donen sentit: la primacia de la persona, i l’interès col·lectiu per sobre del lucre econòmic i l’acompliment dels principis recollits en el seu articulat. Les economies comunitàries són, als efectes d’aquesta proposta de llei, iniciatives comunitàries, populars i espontànies, sense ànim de lucre, que tenen una organització funcional democràtica de base assembleària formada per una agrupació de persones que, d’acord amb uns principis i valors, autogestionen un projecte comú i col·lectiu.

Aquesta iniciativa legislativa és fruit del treball conjunt del sector dut a terme, des de fa més de cinc anys, per mitjà de l’Associació de l’Economia Social i Solidària de Catalunya (AESCAT), integrada per la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, la Federació de Mutualitats de Catalunya i la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya. Concretament, el projecte de llei neix del document de bases de l’economia que van elaborar el 2020.

“No ens hem quedat amb una llei descriptiva o un compromís puntual sinó que és estructural” - Juli Silvestre, director general d'Economia Social

Juli Silvestre, director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, ha afirmat que en aquest projecte de llei “no ens hem quedat amb una llei descriptiva o un compromís puntual sinó que és estructural”. També ha fet valdre l’aprovació en el context actual del govern en funcions, ja que “encara que sigui el mateix redactat, començar de zero era mesos i mesos de fer el mateix”.

“Això permet en pocs mesos poder reprendre l’aprovació definitiva sense haver de tornar a començar” - Guillem Llorens, AESCAT

Amb la convocatòria electoral, el sector temia l’estancament d’aquest projecte de llei. Per això, valoren “molt positivament” aquesta notícia. Així ho ha descrit Guillem Llorens, president de l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT), que afirma que “això permet en pocs mesos poder reprendre l’aprovació definitiva sense haver de tornar a començar”.

Amb aquesta llum verda, per tant, es legitima el consens del sector amb el govern actual i s’evidencia la voluntat política d’impulsar la llei. Tanmateix, amb la convocatòria electoral del 12 de maig, aquest projecte de llei no podrà ser debatut al Parlament de Catalunya. Per tant, per garantir-ne la continuïtat, caldrà que la legislatura vinent el govern de torn o el Parlament n’impulsin el debat i posterior aprovació.

Des de l’AESCAT ja avisen al pròxim executiu que caldrà que la Llei “tingui capacitat de canviar les coses” i que “depèn de quines propostes es vulguin fer, si no estan dins del consens, no seria positiu que tirés endavant”. Des de la Direcció General, per la seva banda, afirmen que “si el procés ha anat avançant és perquè s’anava constatant que hi podia haver una majoria prou àmplia al Parlament”.