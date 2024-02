La gestió comunitària arriba a més de 274.000 persones usuàries, segons el Balanç Comunitari de la XEC

La Xarxa d’Espais Comunitaris (XEC) que forma part de la XES, ha presentat l’informe ‘Balanç Comunitari 2023’, realitzat a un total de 17 projectes de gestió comunitària. Els resultats mostren com, pel que fa als projectes analitzats, aquesta mena de gestió arriba a més de 274.000 persones usuàries i quasi 1.000 entitats.

Els resultats del balanç també aporten dades rellevants pel que fa al gènere i a l’edat. En general, els projectes analitzats compten amb una majoria de dones, tant a la base social (60%), com en les persones usuàries (55%) i treballadores (60%). Pel que fa a les edats, la franja d’edat més habitual es troba entre 30 i 49 anys, especialment a la base social (58%) i entre les persones treballadores (70%).

La XEC també ha estudiat la democràcia i participació. En aquest sentit, l’estudi destaca que només un 34% de les activitats proposades per les entitats provenien de l’equip professional, reforçant la importància de la base social i la idea d’horitzontalitat. La distribució del gènere en els espais de presa de decisió és proporcional a la de la base social.

Pel que fa a l’intercooperació, l’informe afirma que es genera un “efecte dominó del foment de dinàmiques comunitàries a través de l’existència de projectes de gestió comunitària, ja que tres de cada quatre projectes han facilitat l’impuls de nous projectes comunitaris arran de la seva activitat”.

Finalment, també s’ha estudiat els processos de sostenibilitat de les entitats. Segons la XEC, la majoria de projectes tenen mecanismes de sostenibilitat col·lectiva a través de la conciliació i les condicions laborals, encara que “faltaria abordar la diversitat”, ja que només una minoria ha activat procediments al respecte. En el cas de la sostenibilitat ambiental, segons l’informe, seria l’àmbit menys desenvolupat, ja que tot i haver-hi una pràctica estesa de reducció d’impacte, s’ha detectat una escassetat de plans al respecte.

En aquesta edició, un total de 17 entitats han participat en el balanç, una menys que a l’exercici anterior. Aquesta breu disminució “planteja interrogants sobre la capacitat d'atracció de l'eina, així com sobre l'efectivitat de la campanya de difusió”, tal com s’ha especificat en el mateix balanç.

Concretament, les entitats que n’han format part han estat: Núria Social, l’Arcàdia de Can Batlló, Poliesportiu Valldaura, Casal de Barri de Prosperitat, Casal Font d’en Fargues, el Mercat Cultural de Vallvidrera, Taula Eix Pere IV, SuperCoop Manresa, Ateneu l’Harmonia, Ateneu La Bòbila Porta, Teatre Arnau, La Troca, Casa Orlandai, Ateneu Popular 9 Barris, Casal de Joves de la Prosperitat, la Lleialtat Santsenca i BiciHub.

El Balanç Comunitari és una eina d’autodiagnosi amb què els projectes de gestió comunitària elaboren una anàlisi del seu funcionament en relació amb qüestions ambientals, socials i de bon govern. El seu objectiu principal és acompanyar, ja que pretén ser una eina de reflexió comuna i, per tant, no té respostes correctes o incorrectes. Està impulsat per la Xarxa d’Espais Comunitaris (XEC), que forma part de la Xarxa d’Economia Solidària (XES).