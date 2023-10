La XES celebra 20 anys "obrint camí en la construcció d'una economia no capitalista"

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) i el mapa de referència de l’ESS Pam a pam fan anys. La celebració ha estat aquesta cap de setmana, 20 i 21 d’octubre, a Barcelona durant el Fòrum per a l’Economia Solidària de Catalunya (FESC). En aquest espai, les dues entitats han posat en valor la seva tasca acompanyades de tot el moviment de l’economia social i solidària.

Durant la jornada de divendres va tenir lloc la commemoració dels 20 anys de la XES i dels 10 anys de Pam a Pam, una celebració adreçada a tot el moviment que durant tots aquests anys hagi tingut vincle amb la XES i amb el mapa de referència d’economia solidària.

Per a la XES, aquests vint anys han servit per “obrir camí en la demostració que es pot construir una economia no capitalista”, que es pot viure d’ella i que es pot anar eixamplant dins de les esquerdes del sistema. Segons el membre de la coordinació de la XES, Ruben Suriñach, en declaracions a Jornal.cat “l’entitat és un referent quan es va crear i ho continua sent”. En els primers deu anys, la primera etapa de l’organització, va ser més explorativa. En canvi, va ser a partir del Fòrum per a l’Economia Social “quan es crea la referència per aquella gent que està buscant alternatives econòmiques a Catalunya. Són els anys d’expansió i consolidació”, explica.

En aquests anys, la XES ha triplicat les persones sòcies, el 2014 eren 160 sòcies, ara quasi arriben les 500. Pel que fa al pressupost, també ha crescut exponencialment, el 2014 hi havia un pressupost de 150.000 euros. Actualment, ronda els 535.000. A banda d’aquestes xifres, s’han creat comissions estratègiques que han anat creixent i que són clau com les d’habitatge, gestió comunitària, món agroecològic.

Els reptes de la XES

“L’ESS ha de ser un element central per fer front a la crisi ecològica”, aquest és un dels reptes que Suriñach assegura té la XES sobre la taula. A banda, l’economia solidària ha de ser “un tallafocs”, un mecanisme per fer front a l’auge de l’extrema dreta dins de la societat i analitzar com es destinen recursos a l’acció comunitària. Des de la XES apel·len a la resiliència per si hi ha un canvi en les polítiques després d’aquest cicle favorable i d’impuls a les polítiques socials. “Hem d’estar preparats per fer-hi front”, assegura posant de manifest el pla estratègic de la XES amb tres grans eixos: transició ecosocial, construcció del mercat social i enfortiment comunitari.

Pam a pam celebra 10 anys a la FESC’23. Foto: Pam a pam

Els deu anys de Pam a pam

Pam a Pam és un mapa, un projecte comunitari, una eina de transformació, una plataforma de coneixement que va començar el 2013 de la mà de Setem, davant la demanda d’accedir a llistats de botigues i marques on poder practicar el consum responsable. Actualment, i amb la incorporació de la XES al projecte, hi ha més de 1.500 iniciatives que comparteixen els valors de l’ESS.