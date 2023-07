La XES i la XMESS impulsen una guia de bones pràctiques per democratitzar les cures

La Comissió d’Economies Feministes de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) presenten ‘Democratització i corresponsabilitat de les cures. Pràctiques inspiradores dins l’administració pública’, una guia que recull bones pràctiques implementades per 19 iniciatives público-comunitàries d’arreu del territori, per sentar les bases d’una gestió de les cures responsable.

A través d’un mètode qualitatiu basat en més de 25 entrevistes a projectes de caràcter público-comunitari, la Comissió d’Economies Feministes de la XES i la XMESS n’han seleccionat 19 que conceben les responsabilitats econòmiques i laborals tenint en compte els drets de les persones i el context social i ho traslladen a la pràctica. La guia analitza els antecedents de cada iniciativa i en planteja tant les dificultats per implementar les pràctiques com els èxits que se’n deriven, per tal d’inspirar polítiques, dispositius i accions responsables i interpel·lar l’administració pública.

Específicament aquesta guia vol “impulsar processos de dignificació de les contractacions laborals amb una mirada crítica-constructiva, provinent de l’experiència de les treballadores del sector” i promoure mètodes de treball “a partir de l’atenció integral centrada en la persona”, un procés en el que reclamen la implicació de l'administració pública.

Dolors Martín, tècnica d'Ocupació i Emprenedoria de l'Ajuntament de Salt i membre del Grup de Treball de Cures de la XMESS, qui ha col·laborat en l'elaboració de la guia, explica que la iniciativa neix de la necessitat de donar continuïtat a altres projectes impulsats anteriorment per la XES en la línia de revaloritzar les cures. Segons explica Martín, “l’objectiu és crear sinergies entre l’administració pública i iniciatives de l’ESS i poder inspirar altres projectes a implementar pràctiques més responsables”.

“El procés de selecció dels projectes s’ha basat en un treball en equip: diverses persones hem revisat que complissin uns requisits inicials establerts arrel de l’expertesa de la XES “, detalla Martín. La persona que ha liderat la iniciativa és Mireia Bosch, ex-regidora d’Igualtat i Gènere i Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, i coneixedora tant de la XMESS i de la XES, d’on ha estat membre.

La guia es va presentar a finals de juny a la Nau Bostik de Barcelona, en el marc de la Jornada “Fent economia plural”, organitzada per l’Observatori de Coòpolis | Coòpolis – Ateneu Cooperatiu de Barcelona

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) i la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS)

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) és una organització formada per persones sòcies que vetlla per la defensa d’un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris. S’organitza en xarxes de grups locals i desenvolupa projectes alineats amb els valors de l’economia social i solidària (ESS) per promoure la transformació social.

La Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) és una agrupació de municipis amb la voluntat de desenvolupar iniciatives socioeconòmiques de l’ESS. L’objectiu és fer-ho a través de la implementació d’objectius i estratègies comunes, fomentant la cooperació i el diàleg.