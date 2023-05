La FESC es transforma per apropar l’economia social i solidària a la ciutadania

La Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC), organitzada per la Xarxa d’Economia Solidària (XES), es desdobla en dos esdeveniments diferents: el Fòrum de l’Economia Solidària de Catalunya que se celebrarà el 20 i 21 d’octubre del 2023, i el Festival de l’Economia Solidària de Catalunya que serà l’any 2024.

La novetat principal és el Festival que “vol convertir-se en la porta d’entrada de la ciutadania a l’economia social i solidària (ESS), una mostra que existeix una alternativa real al capitalisme que funciona, que és per a tothom i que té aplicacions pràctiques en la quotidianitat de les persones”, asseguren des de la Plenària de la XES, en declaracions a Jornal.cat.

Concretament, serà un espai ciutadà creat i desenvolupat per l’ESS i dedicat al públic en general, tant per gaudir com per aprendre, de manera lúdica i atractiva. El festival tindrà diferents espais d’exposició, activitats i tallers distribuïts en cinc esferes temàtiques inspirades en accions de la vida quotidiana: convivim, consumim i mengem, treballem, aprenem i ens divertim i compartim. El recorregut està pensat perquè es pugui fer de manera individual i autònoma i vagi aportant respostes concretes a les demandes globals de com desenvolupar les activitats i necessitats quotidianes dins l’economia social i solidària.

Per l’elaboració d’aquest contingut teòric s’ha apostat per la intercooperació de totes les iniciatives de l’economia social i solidària, “un procés llarg i intens, però molt il·lusionant, que es materialitzarà en l’edició de 2024”, declaren des de la XES. El termini per presentar el formulari de participació en l’elaboració del marc teòric és fins el 31 de maig.

A partir d’aquí, es presentarà un pla de treball per a definir, les diferents maneres de presentar cada marc que sigui atractiu pel visitant i l’elaboració del programa.

Per a la XES és més necessari que mai triar models fora de l’entorn capitalista que promouen valors i actituds de respecte al medi ambient, a la pluralitat, a la gestió comunitària i esperen que “la ciutadania mostri el seu interès per conèixer com fer aquest canvi des de les accions de consum i l'economia a petita i gran escala”.

Abans però, serà el torn del Fòrum al recinte de la Fabra i Coats de Barcelona, l’espai que s’ha consolidat com el punt de trobada d’activistes, professionals i entitats de l’economia solidària en aquestes onze edicions. Unes jornades que giren en l’entorn del debat, la intercooperació, les relacions entre entitats i la formació i que servirà per presentar la nova edició del FESC’24.