Més de 140 entitats i empreses es troben a la desena Fira d’Economia Solidària de Catalunya

L’espai de l’antiga fàbrica Fabra i Coats de Barcelona acull aquest cap de setmana la desena edició de la Fira d’Economia Solidària (FESC) de Catalunya. Ho farà amb més de 140 entitats i empreses representatives de l’economia solidària del país mostrant els seus productes i serveis, però també amb un conjunt d’activitats paral·leles que tindran lloc al llarg del dissabte i diumenge.

De fet, la FESC ja va començar diumenge passat quan es va inaugurar amb una conversa entre les filòsofes Marina Garcés i Silvia Federici. També des del diumenge ja funciona la fira virtual al web fesc.xes.cat. Durant la setmana també hi ha hagut diverses activitats virtuals, i aquest divendres es farà una inauguració més festiva per celebrar els deu anys de la FESC.

La FESC és organitzada per la Xarxa d’Economia Solidària (XES) de Catalunya, que agrupa a més de 400 entitats i empreses de l’economia solidària del país. Enguany arriba a la desena edició recuperant la presencialitat, després que l’any passat s’hagués de fer la fira de forma virtual a causa de la Covid-19. A més, aquest any presenta com a novetat que totes les expositores seran a l’espai exterior de les naus de la Fabra i Coats per garantir la seguretat sanitària.

La represa de la presencialitat, però, es combina amb alguns formats virtuals. Entre altres, des del web es pot accedir a una plataforma on es pot conèixer i visitar virtualment cadascuna de les entitats i empreses que participen a la fira. També hi ha el repositori amb la gravació de tots els actes paral·lels de la FESC. Així mateix totes les activitats presencials que es faran durant el cap de setmana a la fira es podran seguir en streaming a fesc.xes.cat. L’horari de la fira presencial és dissabte 23 de 10 a 21 h i diumenge 24 de 10 a 15 h.

Així mateix, la FESC manté algunes de les singularitats que l’han caracteritzat des de la primera edició. Entre elles que les diferents sales i espais de la fira porten el nom de persones vinculades històricament al cooperativisme i l’economia solidària. Aquest any se n’estrena un de nou dedicat al professor i activista Arcadi Oliveres, qui va morir l’abril passat, i que s’havia caracteritzat per donar sempre suport a les iniciatives d’economia solidària.

Empreses i entitats de quasi tots els sectors econòmics

Entre els objectius de la fira hi ha divulgar les alternatives que aporta l’economia solidària, tant a curt termini, per cobrir les necessitats urgents, com a mitjà i llarg termini per sortir del capitalisme, tot donant a conèixer d’una forma propositiva les solucions que aporta ja avui en dia aquest tipus d’economia a les necessitats materials de les persones en la seva vida quotidiana.

També, però, donar visibilitat al teixit comercial i empresarial de l’economia social i solidària, i que ja abarca bona part dels sectors econòmics. Tot plegat amb l’objectiu d’augmentar el nombre de persones i organitzacions compromeses en les iniciatives de l’economia solidària, siguin com a proveïdores, estalviadores o emprenedores.