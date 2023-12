Anuari 2023: reviu les notícies més destacades de l'economia social i solidària

El 2023 ha estat un any ple de projectes, novetats i reptes dins de l’economia social i solidària. Per això Jornal.cat et convida a navegar de gener a desembre i recuperar l’actualitat més destacada. També, l’anuari inclou el test de l’economia social i solidària, dotze preguntes per posar a prova els coneixements de la comunitat entorn de l’ESS. T’atreveixes a jugar?

Visita aquí l’anuari de l’economia social i solidària catalana