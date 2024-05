La cooperativa SePrA presenta un mètode inclusiu d'avaluació de riscos psicosocials

La cooperativa SePrA, que vetlla per integrar la prevenció de riscos laborals dins dels sistemes productius, va presentar un nou mètode que ha estat testat en Centres Especials de Treball i està certificat per l’Associació de Lectura Fàcil en un acte organitzat a la Universitat Blanquerna. Després de quatre anys treballant-hi, van fer públic el test ARIPSO, que és un mètode inclusiu d’avaluació de riscos psicosocials, que té un sistema gràfic de respostes i que respecta un llenguatge no sexista.

El Servei cooperatiu de Prevenció Aliè de Riscos Laborals (SePrA) va mostrar públicament aquest mètode a l’Auditori Cardenal Jubany de la Universitat Blanquerna – Ramon Llull, en un acte on va assistir un centenar de persones. La presentació va comptar amb la presència del Vicedegà de Qualitat, Estudiants i Ocupabilitat de la universitat, el doctor Ignasi Cifre, i el secretari de Treball del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Enric Vinaixa. Els encarregats de conduir aquest esdeveniment van ser la dramaturga Ester Nadal i l’actor Quim Llisorgas.

En el seu discurs d’obertura, Vinaixa va recalcar que aquest mètode és “inclusiu”, “atén la transversalitat de gènere” i “va molt lligat amb la lluita per la desestigmatització de la salut mental”, que són reptes compartits pel seu departament. A més, va afirmar que des de la secretaria faran “tots els possibles perquè aquells elements de vigilància i control per la inspecció de treball també el tinguin com a referent”.

També van intervenir la directora tècnica de SePrA, Roser Martí, juntament amb la coordinadora d’Equip Multidisciplinari de Suport de la Fundació Tallers, Neus Lisón, que van voler explicar els orígens del projecte. Van destacar que el mètode ARIPSO va néixer gràcies als Projectes Singulars que promou el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el finançament del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. A més, van recordar que aquest mètode es va iniciar entre 2017 i 2018.

Al llarg de la presentació, SePrA va voler fer evident que ARIPSO és el producte de la intercooperació entre diversos actors. Per la seva creació, ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Tallers i MAD Systems i amb el suport del Grup de Recerca COMSAL de la Facultat Blanquerna-URL. A més, diverses entitats han col·laborat en la validació de l’eina, com ho són Fundació Tallers, Ampans, Àuria Grup, Ceoball, Associació Alba, Fundació Astres, La Bugaderia Acidh, Suara Cooperativa o Xarxa Ambiental, entre d’altres.

L’acte va finalitzar amb una conversa entre Susanna Rubiol, que és doctora en psicologia, tècnica en prevenció de riscos laborals de la cooperativa i qui ha liderat el projecte, amb portaveus de diferents entitats, on van concloure que ARIPSO és un test amb el qual es van sentir inclosos.