Jornal.cat estrena un pòdcast sobre economia social i solidària

El diari de l’economia social i solidària, Jornal.cat, estrena la setmana que ve “El pòdcast de Jornal.cat”, per reflexionar sobre les aportacions i els reptes de l’economia social i solidària (ESS) en diferents àmbits de la societat. La primera temporada tindrà deu episodis conduïts per la directora del mitjà, Aina Serra, que destaca que és "un nou format per riure i conversar sobre una altra manera de fer economia". El primer episodi estarà disponible el 28 de maig a les plataformes Spotify i YouTube.

Mitjançant el pòdcast, Jornal.cat vol visibilitzar les aportacions positives que s’estan promovent des de l’economia social i solidària i provocar també un espai de trobada i de reflexió entre el sector. En aquesta temporada, passaran pel programa representants d’entitats i cooperatives tan diverses com Pol·len Edicions, Arç Cooperativa o Som Energia. Mitjançant una conversa en profunditat, les persones convidades hauran de donar resposta als reptes del sector.

Cada capítol inclourà diverses seccions. A part de l’entrevista, hi trobarem l’espai “El llegat de les jornaleres” on la cap de redacció de Jornal.cat, Marta Rosique, parlarà de dones imprescindibles dels Països Catalans que ens han precedit i que han sembrat les llavors de l’economia social i solidària. El pòdcast també comptarà amb una secció d’actualitat, on les redactores Dei Sow i Marta Rosique explicaran les últimes notícies destacades del sector des de la redacció del diari. El programa tancarà amb la responsable de la difusió del diari, Clara Drudis, que ironitzarà amb el famós programa de televisió El precio justo i posarà a prova tres concursants sobre el valor econòmic de diversos productes de cooperatives.



La producció del pòdcast neix des de la intercooperació. Els programes estan impulsats per la Cooperativa La Sembra, agència de comunicació social amb la producció d’El Monocle, cooperativa de producció audiovisual i comunicació digital. Els capítols es graven dins del prototip del projecte Europeu de Recerca d’Intercoperació Interreg POCTEFA de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès. A més, totes les sintonies són cedides per Roba Estesa, que han fet un arranjament per al pòdcast.

Aquest nou format és possible gràcies al finançament del Ministeri de Treball i Economia Social i al suport de la Secretaria de Mitjans de Comunicació i Difusió i de la Federació de Cooperatives de Treball.