La Traça Cultural, un projecte intercooperatiu per fomentar la cultura al Pirineu

Aquest mes de maig s’ha presentat a Berga, el projecte La Traça Cultural, impulsat per les llibreries cooperatives La Lluerna i El Refugi, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la cultura al Pirineu i d’ajudar a enxarxar les diferents iniciatives de la zona.

La Traça Cultural és un espai virtual obert que compta amb tres grans apartats. Primerament, la plataforma principal és una pàgina web amb un mapatge de totes les iniciatives culturals al Pirineu amb una fitxa tècnica de cada activitat. En segon lloc, una agenda comuna amb tots els esdeveniments del territori en format unificat. I, finalment, un apartat d’itineraris culturals “amb la possibilitat de filtrar què fan les entitats i quins recursos necessiten”, com ha afirmat Carla Escarrà, de La Lluerna, en declaracions a Jornal.cat.

Els diferents apartats i la creació del projecte sorgeixen com a resposta a la falta de coneixença i connexió entre les diferents iniciatives culturals del territori. La Traça busca enxarxar les iniciatives del territori, donar-les a conèixer i “mobilitzar la cultura, que es troba concentrada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona”, com ha comentat Escarrà.

Asseguren que “aquesta falta de coneixement també genera un problema en relació als artistes, que sovint no saben on adreçar-se”. Hi han detectat que la falta d’infraestructures fa que no es mostrin predisposats a venir i que aquells nascuts al Pirineu vagin en busca d’altres circuits professionals. Des del projecte treballen per revertir aquesta situació i aconseguir que els artistes vulguin pujar al Pirineu a presentar les seves obres.

L’acte s’ha dut a terme a l’espai Konvent, un antic convent de monges de finals del segle XIX convertit en un centre artístic multidisciplinari. L’espai, situat al Berguedà, treballa per fomentar la mediació cultural des d’un punt de vista alternatiu i renovat, per tal de dignificar el seu entorn i paisatge únic.

El Refugi i La Lluerna són “dues llibreries cooperatives instaurades al Pirineu i amb línies estratègiques molt semblants”, segons Escarrà, que cooperen per fomentar la cultura al Pirineu.