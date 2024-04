Suara Cooperativa aprova un protocol per protegir les persones LGTBI+

L’organització que atén les persones i les acompanya en totes les franges vitals, Suara Cooperativa, aprova un protocol d’una vigència de quatre anys, per donar resposta a la llei 4/2023 del 28 de febrer sobre Realitat d’Igualtat Efectiva persones Trans i LGTBI+, popularment coneguda com a Llei Trans.

La guia vol protegir i garantir els drets de la comunitat LGTBI+ de qualsevol discriminació, assetjament o agressió dins de l’àmbit laboral. A més a més, la cooperativa amplia aquesta mesura tant pels clients com ara entitats o organitzacions de l’administració pública o privades que els contractin com per les persones ateses en cada un d’aquests serveis.



En el marc d’aquest protocol, Suara Cooperativa ha creat una Comissió d’Atenció d’Assetjament: orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere, conformada per quatre persones encarregades de determinar com s’ha d’actuar davant d’una denúncia per aquesta causa. En el cas que es doni una situació d’aquestes característiques en l’àmbit laboral o en algun servei, la comissió s’haurà de reunir en un període màxim de cinc dies, després que s’hagi registrat la denúncia.



A partir d’aquí s’obre un expedient d’investigació i comença un procés de recollida de proves durant 15 dies en què es duran a terme entrevistes amb les parts afectades, fins a persones de l’entorn que hagin pogut ser testimonis. Un cop finalitzada la investigació, la comissió haurà de prendre una decisió, i si cal, mesures.



D’altra banda, totes les persones treballadores de Suara Cooperativa han de realitzar una formació obligatòria sobre el pla de protecció LGTBIQ+ per saber com actuar en el cas de presenciar una situació discriminatòria.