La caravana de cultura crítica ‘La Barraca’ recorrerà els pobles del Pirineu a partir d'aquest 2023

La caravana de cultura crítica ‘La Barraca’, impulsada per la llibreria El Refugi de La Seu d'Urgell (Alt Urgell), recorrerà els pobles del Pirineu aquest any. El projecte té per objectiu enfortir la xarxa cultural dels territoris de muntanya i promoure altres productes culturals i artístics que tinguin dificultats de distribució, com ara roba, art, música i artesania.

La llibreria cooperativa El Refugi de la Seu d’Urgell va presentar el projecte ‘La Barraca’, el divendres 16 de desembre, davant del seu local, coincidint amb la celebració del seu primer aniversari. A l’emblemàtic carrer Canonges, s’hi podrà veure la caravana de llibres i més productes pirinencs.

La caravana llibretera vendrà llibres sota el parany del pensament crític, tèxtil de marques pirinenques, música, obres d’art i artesania especialment fetes al Pirineu, i s’acompanyarà de xerrades, presentacions de llibres, concerts en petit format, tallers, recitals i exposicions. A part de recórrer fires i mercats, també visitarà centres educatius i farà xarxa amb més llibreries de la zona.

Mentre que la cooperativa El Refugi d’idees i de cultura del Pirineu fa referència a la tipografia dels antics refugis antiaeris construïts durant la guerra civil pel govern de la Generalitat i la II República, La Barraca està inspirada en la que va impulsar el poeta Federico Garcia Lorca als anys trenta per portar actuacions teatrals a pobles rurals. La memòria històrica antifeixista és present en la iniciativa, així com el sentiment pirinenc, el suport mutu i la transformació social. Miquel Albero i Pol Maese, els dos socis treballadors de la cooperativa El Refugi, han destacat: “volem enfortir i fer xarxa per la cultura crítica al món rural pirinenc i que el projecte es consolidi i duri molts anys”.

La iniciativa d’El Refugi és un projecte pilot dins dels ajuts Singulars i compta amb la cooperativa Drop Campers en la creació de la caravana i amb la cooperativa Dies d’agost en l’apartat comunicatiu.

Article publicat originàriament a Setembre