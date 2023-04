La llibreria ambulant La Barraca de la Seu d'Urgell promou un Sant Jordi mòbil i descentralitzat

La Barraca de la llibreria El Refugi ha organitzat la campanya Sant Jordi Mòbil durant el mes d'abril, un seguit de visites i tallers per infants i joves que cerca la complicitat d'escoles, instituts i biblioteques, així com aliances amb empreses i actors culturals.

Les activitats van començar el 12 d’abril passat amb la xerrada del músic valencià Xavi Sarrià, adreçada a més d'un centenar d'estudiants dels instituts urgellencs Joan Brudieu i La Valira.

Les pròximes dates del Sant Jordi Mòbil seran el 18, 20 i 21 d'abril, en les quals hi haurà la presència física del vehicle cultural en diversos indrets de la Seu d'Urgell i Tremp. Amb la col·laboració d'entitats com ara el taller Tartera, l'editorial independent Yaku Ñawi, la fundació Integra Pirineus, la cooperativa Coop d'Era i diverses oficines joves, han organitzat tallers d'enquadernació i d'altres activitats creatives. "És un projecte que va en la línia de trencar la idea d'un Sant Jordi com a dia únic i hiperconsumista, ja que accedir a la cultura hauria de fer-se cada dia, i si és amb proximitat, millor", explica el soci de la llibreria cooperativa Miquel Albero.

Les pròximes dates del Sant Jordi Mòbil seran el 18, 20 i 21 d'abril, en les quals hi haurà la presència física del vehicle cultural en diversos indrets de la Seu d'Urgell i Tremp. Font: Dies d’Agost.

Les paraules de Xavi Sarrià, que va cantar 'Música, ràbia i amor' per cloure la xerrada, van animar el jovent a explicar les seves històries en forma de llibres i de cançons. El cantant, escriptor i editor destacava que amb catorze anys va començar a escriure i amb els anys ha creat l'editorial Sembra Llibres, de les poques que publiquen en català al País Valencià.

Sentit de territori

La caravana llibretera de la llibreria cooperativa de la Seu d'Urgell preveu un abril ple d'activitats. Després d'haver visitat gairebé totes les comarques del Pirineu en els darrers mesos, aquest mes d’abril La Barraca també viatjarà a fins a Envall, al Pallars Jussà, en una activitat organitzada conjuntament amb la cooperativa Envall i el seu refugi Casa Bigodé, en la qual hi haurà un recital de poesia amb Laia Carbonell, Maria Sevilla i Raquel Santanera. El festival Llegendària de la Seu i la fira de Prades de la Molsosa, al Solsonès, seran les següents parades.

Inspirada en la iniciativa que va engegar Federico García Lorca als anys trenta per portar actuacions teatrals a pobles rurals, La Barraca vol enfortir la xarxa cultural dels territoris de muntanya i promoure altres productes culturals i artístics que tinguin dificultats de distribució, com ara tèxtil de marques pirinenques, música, obres d'art i artesania. La cooperació amb més projectes pirinencs, llibreries de la zona i altres entitats és un dels seus pilars. És aquest sentit de territori un dels valors que destaquen els dos socis treballadors de la cooperativa El Refugi, Miquel Albero i Pol Maese. La iniciativa d'El Refugi és un projecte pilot dins dels ajuts Singulars del Programa d'Economia Social i compta amb la cooperativa Drop Campers en la creació de la caravana i amb la cooperativa Dies d'agost en l'apartat comunicatiu.