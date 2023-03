Can 70, el primer habitatge cooperatiu sènior de Barcelona i sobre sòl públic de Catalunya i de l'Estat

Can 70 és el primer habitatge cooperatiu sènior que es construirà sobre sòl públic a Catalunya i a l’Estat espanyol. La comunitat, formada per una vintena de persones d’entre 55 i 70 anys, la majoria d’elles dones, conviurà en 26 habitatges amb espais compartits i de cures.





Aquesta setmana, Sostre Cívic i l’Ajuntament de Barcelona han signat un conveni de cessió d’ús d’un solar públic al barri de Sarrià (Barcelona) per construir-hi l’edifici en el termini d’un any. La iniciativa ja té un avantprojecte arquitectònic que consisteix en dos edificis connectats pel semisoterrani, on hi haurà els espais d’ús comunitari. La construcció tindrà planta baixa més quatre plantes on hi haurà els habitatges amb un espai compartit de cuina de 50 m2 entre les persones que visquin a la planta.

Aquest model permet viure la vellesa de manera autogestionada i solidària en un entorn que facilita la vida autònoma i saludable de la gent gran atenent a les necessitats de les persones tot propiciant el creixement personal i col·lectiu. Des de 2015, les persones que conviuran han treballat sobre el model de convivència que volen desenvolupar, pensant conjuntament com volen viure i envellir en comunitat. Fruit d’aquesta feina s’ha creat la sisena guia de la col·lecció “Construïm Habitatge cooperatiu” impulsada per Sostre Cívic, sobre cures en la convivència de persones grans.

L’avantprojecte arquitectònic de Can 70 consisteix en dos edificis connectats pel semisoterrani, on hi haurà els espais d’ús comunitari. Font: Sostre Cívic.

L’habitatge cooperatiu sènior es basa en el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, molt estès en països com Dinamarca o Uruguai, i que a Catalunya impulsen des del 2004 diferents entitats com ara Sostre Cívic.

Aquest projecte s’emmarca dins de la nova etapa de la cooperativa d’habitatge Sostre Cívic anomenada ‘Un nou sostre’ que acumula diversos reconeixements i premis. Precisament, en els últims mesos, han guanyat el premi Plata d'habitatge de les Nacions Unides i el Premi d'Innovació Social de la Comissió Europea.