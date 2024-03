El Cooperativisme en La Transició Energètica a Catalunya: un agent central i tractor de la nova realitat energètica

La transició energètica és un repte majúscul i de múltiples arestes, que van des del vessant tècnic a l’ambiental i econòmica sense oblidar el vessant social.

És llarg el camí que han recorregut les societats occidentals en què s’ha assolit un consens científic i tecnològic envers la realitat d’esgotament dels recursos naturals, entre ells els combustibles fòssils i la necessitat de transitar cap a una societat més sostenible i saludable.

Catalunya, un país petit, amb nuclis urbans d’elevada densitat social, i sense disponibilitat de recursos fòssils autòctons ha d’emprendre aquest camí de forma urgent i ambiciosa. Els anys de polítiques poc profundes i la manca d’inversions han relegat a Catalunya a la cua d’Europa en la implantació d’estratègies de transició energètica, amb un desacoblament clar entre l'execució de mesures de transició energètica i les estratègies de país marcades a escala nacional per la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 i el PLATER Pla Territorial Sectorial per a la planificació i implantació de les energies renovables a Catalunya; i a escala internacional per l’Agenda 2030 i els ODS.

En aquest context, el pitjor que podem fer és continuar com fins ara. Catalunya continua funcionant a partir del petroli (un 46% del consum energètic), del gas (un 23%) i de l’energia nuclear (un 25%).

El repte de la descarbonització de la societat és majúscul i requereix una aproximació transversal que posi al centre aquelles mesures de major impacte: les societats modernes i avançades com la catalana hem de decréixer energèticament. Això passa per, en primer lloc, reduir la nostra demanda; en segon lloc, reduir el consum energètic i, en tercer lloc, transitar cap al subministrament renovable de les necessitats energètiques essencials. Cal, per tant, generar l’ecosistema necessari per al decreixement energètic des d’una òptica de la reducció de les necessitats energètiques mitjançant l’eficiència energètica (la rehabilitació del parc d’habitatges i equipaments, l’eficiència energètica a la indústria) i cobrir aquelles necessitats energètiques essencials amb energia renovable. Altrament, correm el risc que la implantació d’energies renovables només serveixi per a no augmentar la demanda de combustibles fòssils, com fins ara.

Calen, per tant, polítiques públiques i plans d’inversió ambiciosos que serveixin a la implementació de mesures efectives per a la transició energètica que posin a les persones al centre, lluny de lògiques mercantilistes i capitalistes. En aquest sentit, cal posar en relleu la força del moviment cooperatiu i associatiu com a motor de canvi i activador de la iniciativa privada.

És per aquesta raó que destaquem la importància de la feina que es realitza des d’entitats com Batec, per tal de coordinar i articular sectorialment cooperatives i plans d’acció per impulsar la transició ecosocial al nostre territori. També volem destacar el valor d’organismes com ara la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, a través d’iniciatives com el segell CEL COOP, símbol que agrupa empreses que ofereixen serveis per impulsar comunitats energètiques locals (CEL) des del cooperativisme. En les seves diferents formes organitzatives i jurídiques, les CEL se centren en la promoció de projectes d’eficiència energètica, generació d’energies renovables tèrmiques i elèctriques, mobilitat elèctrica compartida i una gestió i control de la demanda per a un ús més eficient de l’energia generada, sempre des d’una òptica de gestió col·lectiva i comunitària des de la base ciutadana. A més, les CEL poden vehicular experiències d’iniciativa privada o público-privada per a la generació i l’autoconsum d’energia tèrmica renovable (aerotèrmia, geotèrmia, biomassa) i energia elèctrica renovable (fotovoltaica, eòlica). Tot això, posant sempre al centre models de governança cooperatius basats en la participació ciutadana igualitària i revertint desigualtats estructurals socials i energètiques de gènere o pobresa energètica.

Escrit per Arnau Gonzalez Juncà, membre del Consell Rector al Pol cooperatiu per a la transició energètica BATEC, i soci a la cooperativa i consultoria energètica Aiguasol, ambdues entitats part del grup de treball de les Comunitats Energètiques Locals CEL Coop de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.