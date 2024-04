Ocell de Foc estableix una col·laboració amb la UPC de Vilanova i la Geltrú

El programa Ocell de Foc, destinat a la prevenció de malalties mentals en el jovent, ha establert una col·laboració amb el campus de la UPC de Vilanova i la Geltrú (Garraf). La iniciativa ajuda a gestionar i prevenir possibles problemes de salut mental entre l’alumnat i estarà present a la Setmana Saludable universitària.

En un principi, Ocell de Foc va contactar amb el campus de Vilanova i la Geltrú per establir una col·laboració amb la colla castellera de la universitat, els Llunàtics UPC Vilanova. Però, finalment es va acabar acordant que el programa se centrés en l’alumnat, després que la delegació d’estudiants s’hi mostrés a favor, com ha afirmat Mia Sans, referent d’Ocell de Foc al Garraf, en declaracions a Jornal.cat.

La primera xerrada es va dur a terme el 7 de març, centrada en la gestió de l’estrès i aprendre’l a diferenciar de l’ansietat. Sans explica que “l’ansietat és la part emocional i l’estrès la part física” i que, a partir d’aquesta base, ensenyen com es poden gestionar adequadament els sentiments i l’angoixa per tal que no arribi a generar aquesta part física.

L’assistència de públic en aquesta primera sessió va ser molt ben valorada pel programa i, especialment, pel Consell Rector, que va proposar a Ocell de Foc participar en la Setmana Saludable de les universitats. Concretament, està previst que hi participin el dia 18 d’abril fent una xerrada sobre els estigmes al voltant de la salut mental.

Pel que fa a aquesta pròxima sessió, Mia Sans ha volgut destacar la importància d’aprendre fins a quin punt hem d’estar alerta si no ens trobem bé mentalment. A més, ha llançat la següent reflexió: “Tenim molt assumit que si estem constipats hem d’anar al metge, però també ho hauríem de fer si portem temps sense ganes de sortir de casa o veure els amics”.

El programa Ocell de Foc s’estén arran de Catalunya i ja fa quasi un any i mig que treballa per la prevenció de les malalties mentals. Està impulsat per la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives. Durant el darrer any ha atès a més de 1.250 joves amb malestar emocional.