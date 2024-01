Vuit entitats engeguen el programa Ocell de Foc al Maresme per l'acompanyament emocional del jovent de la comarca

La Fundació Hospital, Centre de Formació i Prevenció, Fundació El Maresme, La Gûspira, La Sarja, El Molí d’en Puigvert,Salesians Mataró i l’Agència Talaia engeguen MAREA. Un programa d’acompanyament al jovent d’entre 16 i 30 anys del Maresme en el seu camí emocional, educatiu i laboral a través de diferents serveis individuals i grupals.

L’acte ha tingut lloc a la cooperativa Cafè del Mar a Mataró, on s'ha presentat el programa, les entitats que hi formen part i els serveis que s'oferiran. MAREA treballarà per l'atenció psicològica i psicopedagògica i l’acompanyament en la inserció laboral i formativa. L'acompanyament consisteix a estudiar les necessitats de cada jove per donar-los suport i orientació en qüestions de formació i oferir tallers d'emprenedoria i d'economia social i solidària amb l'objectiu d'apropar-los a aquest àmbit. "No saber cap a on anar és una de les manqueses més compartides entre el jovent”, ha assegurat Susana López, representant del Centre de Formació i Prevenció.

A banda, el programa farà activitats per promoure el benestar emocional i la salut mental, així com treballar per la sensibilització i la prevenció d'aquesta problemàtica. En aquest punt ha incidit la cooperativa La Sarja: "volem teixir relacions saludables entre el jovent fomentant accions d'ajuda mútua".

En la presentació de MAREA hi ha participat el director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, Juli Silvestre, que ha reivindicat el paper del Govern en aquest programa: "és un projecte democràtic i flexible que mira per l'estat emocional de les persones".

L'esdeveniment, també ha comptat amb la presència d'Isabel García, subdirectora de Treball en la Diversitat i el Tercer Sector de la Generalitat de Catalunya que ha destacat que es destinaran 10 milions d'euros en 2 anys perquè: “volem donar una resposta immediata a les problemàtiques de malestar emocional". I ha afegit que: "aquest projecte innovador aposta per treballar en xarxa des de i pel territori".

Ocell de Foc

Ocell de Foc és un programa d'acompanyament emocional al jovent d’entre 16 i 30 anys. El projecte té l’objectiu de millorar l’autonomia personal i facilitar la construcció d’una vida independent de les persones.