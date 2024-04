El projecte Ocell de Foc – EcoJove atén a més de 1250 joves amb malestar emocional en un any

La iniciativa de suport al benestar emocional “Ocell de Foc-EcoJove” ha complert el primer any d’implementació donant suport a més de 1250 joves amb malestar emocional per millorar l’autonomia personal i facilitar la construcció d’una vida independent. El primer aniversari s’ha celebrat en un acte aquest dimecres a Sabadell, on un grup de participants del programa han format una taula rodona per parlar de la seva experiència dins del projecte.

La trobada ha començat amb la intervenció del director general d’Economia Social, Juli Silvestre Martínez, qui ha remarcat la importància d’aquests projectes i ha assenyalat les xifres positives que s’han obtingut en dotze mesos: “més de 1000 participants i més de 1000 activitats traduïdes en jovent que ha trobat un espai segur on poder compartir les preocupacions”.



Posteriorment, la directora d’àmbit de formació i ocupació de la fundació Main, Meritxell Sedó, ha justificat la necessitat del projecte explicant que un gran percentatge del jovent atès afirma que se sent sol: “tenen molta xarxa i molts seguidors, però realment no tenen amics ni amigues”. Per tal d’aprendre a gestionar aquests tipus de sentiment, dins del programa Ocell de foc-Ecojove, “més de 700 joves han assistit a tallers de benestar emocional per treballar l’estrès, l’ansietat, relacions sexuals sanes…”, ha afegit Sedó.

L’esdeveniment ha comptat amb la participació de quatre joves del programa a través d’una taula rodona moderada per la tècnica del projecte d’Ocell de Foc-Ecojove, Anna León. Durant la conversa, Raúl Oliva (29) ha explicat que ha conegut el programa gràcies a la recomanació del seu psicòleg: “estic content d’haver trobat aquest espai que m’ha ajudat amb l’ansietat i m’ha guiat per trobar el meu camí”.

En la mateixa línia, Sheila Calderon (19) ha compartit que té problemes d’estrès i d’ansietat: “el coaching individual que ofereix ocell de foc-Ecojove m’ha donat les eines necessàries per poder gestionar aquestes emocions”.

D’una altra banda, trobem a la Zabdi Monggo (21) ha explicat que fa pocs anys que va arribar del Perú a Catalunya: “volia conèixer a jovent i viure noves experiències, per això, la treballadora social em va recomanar assistir als tallers i activitats”.

Finalment, Raul R. (25) ha comentat que a vegades té problemes per prendre decisions: “tenia l’autoestima baixa perquè no sabia quin camí seguir i em sentia perdut, i aquest programa m’ha proporcionat l'orientació que necessitava”.

Durant l’acte, s’ha gaudit d’una actuació del cantant Sabadellenc Miquel Moya i d’una mostra de microteatre a càrrec de “El Tinglat”, un grup de teatre pertanyent al Club Social de l’Ateneu Santcugatenc. La trobada ha finalitzat amb les paraules de la regidora de l’Ajuntament de Sabadell, Laura Pineda, qui ha agraït a tothom la seva assistència i ha ressaltat l’orgull de la realització d’aquest projecte al territori.