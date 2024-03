Arriba La Igualitària, un nou economat cooperatiu al barri del Poble-sec de Barcelona

La Igualitària és una iniciativa que neix des de l’associació Cooperasec, juntament amb el veïnat del Poble-sec (Barcelona) que aposten per activar una cooperativa de consum autogestionada i participativa que ofereixi productes de proximitat, de temporada i agroecològics al carrer Vallhorrat número 18, el pròxim mes d’abril.

En aquesta línia, els agents impulsors defensen una alimentació saludable a preus justos, tant pel productor com pel consumidor, per això, prioritzen la relació amb els distribuïdors de Catalunya. La portaveu de la xarxa Cooperasec, Gemma Rovira, ha explicat en declaracions a Jornal.cat “volem oferir productes frescos de primera necessitat com la fruita, la verdura, els iogurts o els cereals. També, tindrem productes d'higiene personal i de la llar”.

D’altra banda, la cooperativa de consum vol convertir-se en un espai de sensibilització on es puguin realitzar tallers i trobades per tractar temes com el malbaratament d’aliments o la sobirania alimentària.

El projecte vol demostrar com una iniciativa de barri acompanyada de la força popular, la cooperació i la solidaritat són clau per fer realitat aquests projectes i transformar el sistema “impulsem La Igualitària perquè volem trencar les actuals dinàmiques capitalistes per crear societats més justes”, afegeix Rovira.

D’aquesta manera, s’ha triat el nom de La Igualitària que fa referència a una cooperativa de consum que va néixer al Poble-sec l’any 1902. Es va convertir en un símbol d’autoorganització popular cooperativista al barri perquè donava suport a les persones treballadores durant les llargues vagues a través d’aliments, productes bàsics, medicaments, jornal, etc.

Actualment, s'està portant a terme una campanya de finançament perquè la cooperativa sigui viable i pugui obrir l’abril. Així doncs, l’associació Cooperasec i el veïnat del Poble Sec fan una crida a totes les persones que puguin invertir en el territori i en la comunitat.