El supermercat cooperatiu Foodcoop BCN obre les vendes per a persones no sòcies coincidint amb el segon aniversari

El supermercat cooperatiu Foodcoop BCN obre les portes de l’establiment per a persones no sòcies després de dos anys de la seva engegada per promoure el consum de proximitat, augmentar la base de finançament i acabar de consolidar el projecte. Per a celebrar el segon aniversari de la iniciativa, han organitzat un seguit d’activitats obertes a la ciutadania enfocades a la sensibilització sobre consum de proximitat i productes de temporada, que van començar el dilluns 26 de febrer i tindran lloc fins al divendres 1 de març.

Foodcoop llença un receptari col·lectiu i organitza un taller de cuina amb productes de proximitat, la primera proposta d’un programa d’activitats que tindran lloc al seu establiment a l’Eixample de Barcelona durant els pròxims dies.

La celebració del segon aniversari de l’entitat marca un canvi d’etapa. “Aquesta primera fase del projecte, aquests dos anys, ha anat molt bé. Hem construït un projecte que semblava molt complicat. Ja hi som i hem demostrat que es pot tenir un altre tipus de relació amb l’alimentació i el consum d’aliments en una cadena de distribució menys habitual del que estem acostumades”, explica Edgar Pérez, soci i col·laborador del cercle de comunicació de Foodcoop BCN.

“Un dels factors més importants a l’hora d’escollir on anar a comprar, és la proximitat. Tot i que no sempre, sovint tenim preus molt competitius comparats amb altres supermercats, però realment la decisió de venir a comprar a Foodcoop té més a veure amb els valors compartits”, puntualitza Pérez.

Foodcoop BCN compta amb 550 persones sòcies, 50 més des del seu inici. Tot i que el supermercat va començar amb i per aquestes persones, recentment va obrir les portes al públic general, que podrà comprar a l’establiment encara que no sigui soci, amb l’objectiu “de seguir superant més barreres i poder arribar a més gent”.

Actualment, des de Foodcoop BCN estan treballant en la difusió del projecte i el creixement de la xarxa de persones sòcies i consumidores, “tot i que sigui un repte difícil, estem molt il·lusionades i creiem que arribar a acords i generar avantatges per a col·lectius propers està funcionant molt bé. Per exemple, estem intercooperant amb Som Energia, Bicing i Crític, oferint descomptes a les persones usuàries d’aquests serveis. Tot i que el creixement sigui lent, és sòlid i de qualitat”, assenyala Pérez, “volem aconseguir ser cada vegada més sòcies per assegurar la viabilitat del projecte a llarg termini”.

Foodcoop BCN

Foodcoop BCN que va entrar en funcionament el febrer de 2022, compta amb més de 500 persones sòcies. És un model de supermercat associatiu que ofereix majoritàriament productes de proximitat, ecològics i elaborats amb respecte pel planeta i pels productors i productores.