Obertes les inscripcions a ‘La Colmena’, programa d’acompanyament per a entitats de l’ESS

La Fundación Finanzas Éticas (FFE) ha engegat la tercera edició del programa ‘La Colmena’, amb inscripcions obertes fins al pròxim dia 31 de març. La iniciativa ajuda a enfortir entitats de l’economia social i solidària (ESS) mitjançant finançament i acompanyament. El seu objectiu és aportar valor social, ambiental i econòmic al sector.

Tal com s’estableix a les bases, s’hi poden presentar totes aquelles entitats de l’Estat espanyol que no tinguin una facturació anual superior als deu milions d’euros i tinguin forma jurídica de cooperativa, fundació, associació, societat laboral, mutualitat, empresa d’inserció o centre especial de treball.

Entre les entitats que s’hi presentin, es valorarà especialment aspectes com que estiguin alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, que comptin amb una majoria de dones a la seva base social i que promoguin la inserció social i laboral de les persones en risc d’exclusió. També es tindrà en compte que siguin entitats properes a les finances ètiques i que tinguin la intenció d’ampliar la seva base social.

Les bases també especifiquen que tots aquells projectes amb valors contraris als de l’ESS, com aquells que causin un impacte negatiu sobre el medi ambient, seran exclosos del programa.

Un cop tanqui el procés d’inscripció, es farà una primera selecció de projectes. Les entitats escollides duran a terme una sèrie de reunions amb FFE, on la fundació els presentarà una proposta de projecte que s’adapti a les seves característiques i, més endavant, s’aprofundirà en l’àmbit econòmic.

Finalment, un cop estudiades les possibilitats de cada projecte i la identitat de les entitats, s’emetrà una resolució final amb dos o tres projectes seleccionats, després d’una valoració per part del Comitè d’Inversió. Aquests projectes podran rebre fins a 10.000 euros de capital social.

La Fundación Finanzas Éticas és part de Grupo Banca Ética, juntament amb altres entitats com Cresud, Fondazione Finanza Etica i Fiare Banca Ética. Promou iniciatives socials d’inversió i estalvi ètic i espais de formació, investigació, difusió i publicació en matèria de finançament ètic i economies alternatives.

El 2022 les finances ètiques a l’Estat van arribar a un màxim històric de 1.924 milions d’euros en préstecs per a projectes transformadors, com va recollir el Baròmetre del 2023 presentat per FETS – Finançament Ètic i Solidari.