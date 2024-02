La formació en finances ètiques, clau per a construir una societat justa, equitativa i solidària

La societat moderna s'enfronta a desafiaments ètics i ambientals que exigeixen una reflexió profunda sobre les nostres accions, inclòs l'àmbit financer. Per això, és fonamental que l'educació formal abordi aquesta bretxa de coneixement i que el jovent adquireixi habilitats financeres sòlides des d'una edat primerenca. És especialment preocupant la promoció de l'educació financera dirigida als centres educatius, on diferents informes d'avaluació de l'alumnat mostren que el rendiment en aquesta assignatura curricular està per sota de la mitjana d'altres països.

A més, més enllà de la simple gestió de recursos, és crucial que els i les joves comprenguin la importància d'alinear decisions financeres amb valors ètics i sostenibles des d'una edat primerenca. Les finances ètiques van més enllà del simple objectiu d'obtenir rendiments financers. Centrades en consideracions ètiques, socials i ambientals, els inversors ètics busquen no sols incrementar el seu capital, sinó també afavorir el benestar de la societat i la preservació del medi ambient a través de les seves decisions financeres.

Des d’Oikocredit, com a entitat cooperativa internacional amb prop de 50 anys de trajectòria dedicada a les finances ètiques contra la pobresa, generem inversions socialment responsables per a empoderar, mitjançant la concessió de crèdits, a persones sense recursos en més de 50 països del Sud Global.

Incorporar les finances ètiques en els plans d'estudi no sols tracta d'educar als estudiants sobre la importància de triar les inversions solidàries, sinó que també implica inculcar una mentalitat de responsabilitat que els motivi a utilitzar els seus futurs recursos financers per a impulsar un canvi positiu en la societat, contribuint així al desenvolupament sostenible a nivell global.

Els continguts curriculars relacionats amb l'economia social o les finances ètiques amb prou feines són existents en els plans educatius, no sols a nivell d'educació bàsica sinó també en secundària i fins i tot en els estudis universitaris.

I és una cosa que crida l'atenció si tenim en compte que s'estima que (segons Social Economy Europe) l'economia social a Europa representa el 8% del PIB i ocupa 13,6 milions de persones, a través de 2,8 milions d'empreses i organitzacions.

Però per a proporcionar a l'alumnat eines i capacitats per a comprendre els impactes del sistema financer sobre la societat i el planeta, és necessari dotar-los de competències, esperit crític i maduresa per a saber manegar-se en el seu entorn.

Els actuals plans d'educació financera creats arran del conveni de la CNMV i el Banc d'Espanya requereixen una urgent revisió per a incloure nous continguts que generin discussions que incrementin el compromís dels i les joves en la construcció d'estructures econòmiques i socials més justes. Des de la nostra visió d'equitat, justícia social i drets humans, entenem que el model financer convencional majoritari i les entitats que formen part d'ell han d'analitzar-se amb actitud crítica, tenint en compte en quina mesura contribueixen a una economia inclusiva i equilibrada.

Atès que l'educació financera constitueix un component integral del projecte educatiu, és imperatiu emfatitzar la necessitat d'abastar continguts relacionats amb els impactes humans, socials i ambientals inherents al sistema financer. Això permetrà assignar responsabilitats, tant a nivell individual com col·lectiu, en la construcció d'una societat més equitativa i solidària.

És especialment rellevant el fet que enguany el Dia Internacional de l'Educació se celebra sota el lema “aprendre per a una pau duradora”. En aquest sentit, cal recordar que el 2006 es va concedir el Premi Nobel de la Pau a Muhammad Yunus i al Grammeen Bank (el “banc dels pobres”) per la seva contribució a pal·liar la pobresa i reduir les desigualtats, requisit indispensable per a construir societats i comunitats més cohesionades, resilients i en pau.

Des d’Oikocredit i les nostres Associacions de Suport, tant a nivell nacional com internacional, un dels nostres pilars fonamentals ha estat des de sempre l'educació per a la transformació social, especialment aquella centrada en l'àmbit de les finances ètiques i amb un punt de vista global i de relacions nord – sud. A més, en els nostres gairebé 50 anys d'història hem col·laborat activament amb diverses xarxes que treballen temes educatius donant suport a la formació en una responsabilitat social que motivi als alumnes a utilitzar els seus futurs recursos financers per a impulsar canvis positius en la societat.

La inclusió de l'educació financera, i en concret de les finances ètiques, en els plans d'estudi no és només una resposta a les demandes actuals, sinó una inversió en el futur sostenible de l’Estat. Educant la propera generació de líders financers amb una perspectiva solidària i responsable, estem construint les bases per a una societat compromesa en tots els àmbits. La formació en finances ètiques no és només una elecció assenyada, és una necessitat imperativa per a garantir un demà pròsper i ètic.

Article publicat originalment a Corresponsables.