Les finances ètiques es consoliden: més de 1.900 milions d’euros en préstecs a projectes transformadors de l’Estat

Les finances ètiques es consoliden, segons el Baròmetre anual de les finances ètiques i solidàries del 2023, publicat per l’Observatori de les Finances Ètiques, de FETS – Finançament Ètic i Solidari. Entre els resultats, destaca especialment el màxim històric quant a préstecs per a projectes transformadors, amb un total de 1.924 milions d’euros que suposen un creixement del 2,82% respecte al 2021.

L’estudi, que té en compte les dades de l’any anterior per fer una radiografia a tot l’Estat, també revela una consolidació de les finances ètiques, com que les persones físiques i jurídiques que operen amb aquesta mena de finances són més de 186.000 i que l’estalvi ètic ha superat els 2.590 milions d’euros. Ambdues dades són molt semblants a les del balanç anterior, indicant certa consolidació. Anteriorment, però, l’estalvi havia crescut exponencialment, ja que s’ha multiplicat per 19 des del 2007, quan es van recollir per primer cop aquestes dades.

Respecte als préstecs, els sectors que reben més finançament són el medi ambient (energies renovables, comerç just, alimentació ecològica), el sector cultural (oci, art, comunicació audiovisual) i el social (habitatge, salut, benestar). En els últims anys els sectors s’han anat alternant, però el medi ambient sempre s’ha mantingut com el que rep més finançament.

A l’acte de presentació hi ha participat Jordi Via, president de FETS (Finançament Ètic i Solidari); Sergi Salavert, membre de l’Observatori de les Finances Ètiques; Ester Vidal, directora de serveis d'economia cooperativa, social i solidària a l'Ajuntament de Barcelona; i Alfonso Bolado, president de REAS (Red de la Economia Alternativa i Solidaria).

Via i Salavert han presentat l’acte i el Baròmetre, mentre que Vidal ha destacat que moltes de les iniciatives que reben préstecs dins el sector són "projectes amb nivells de risc molt alts que difícilment podrien haver accedit a altres maneres de finançament". Per la seva banda, Bolado ha afirmat que les finances ètiques "garanteixen que cap membre de la societat es quedi enrere".

També ha participat Nina González, coordinadora de FETS, que ha destacat Historias.fets, una pàgina web que mostra les diferents iniciatives que han rebut finançament ètic. El projecte les mostra a través d’un mapa i, segons González, permet “conèixer les històries que fan possible la transformació social”.