Comença l’Escola d’Activisme i Finances Ètiques per a joves

Aquest cap de setmana ha començat l’Escola d’Activisme i Finances Ètiques, impulsada per l’entitat Finançament Ètic i Solidari (FETS) i enfocada a joves d’entre 18 i 35 anys. La formació pretén “que el jovent tingui l'oportunitat de conèixer entitats i campanyes que treballen per una justícia econòmica i global”, com ha afirmat Sofía Muñoz, tècnica d’educació de FETS. Està inspirada en la ‘Escuela de Activismo Económico’, impulsada per Ecooo a Madrid des del 2019.

La formació està dividida en dues parts: en la primera, més teòrica, l’alumnat coneix en profunditat els impactes econòmics, socials i ambientals del model econòmic actual. D’altra banda, es presenta el model de les finances ètiques, amb les possibles solucions que aporta i el seu estat actual. En la segona part, més pràctica, el jovent participa en campanyes i iniciatives a favor de la justícia econòmica global i les finances ètiques. En paral·lel, els participants tindran la possibilitat de realitzar pràctiques d’activisme a diverses campanyes i en diferents horaris.

Concretament, el curs té un total de cinc sessions que es realitzen cada dissabte del 17 de febrer al 16 de març. Les sessions es duen a terme a la seu del Grup cooperatiu ECOS a Barcelona i inclouen visites a altres espais de referència de l’economia social i solidària (ESS).

Durant el primer dia, la formació s’ha centrat a explicar els fonaments de les finances ètiques i l’ESS per assentar les bases teòriques. Segons Muñoz, bona part dels participants “ja eren propers a l’economia social, mentre que els altres havien estat més lligats al tercer sector i les ONG”.

L’equip docent està format per diversos professionals del sector: Najia Lofti, doctora en Economia, professora de finances islàmiques i presidenta i fundadora de CoopHalal; Rubèn Suriñach, economista especialitzat en economia social i solidària (ESS), membre de la XES i impulsor de la campanya ‘Futurs imPOSSIBLES’; Leila Litman, doctora en Antropologia i capacitadora de la Direcció de Formació Docent de la Província de Buenos Aires; i María Eva Raffoul, economista especialitzada en economia social i integrant de l’espai ‘Encuentro de Mujeres Autogestionadas’.

En general, les finances ètiques s’estan consolidant en els darrers anys, com va mostrar el baròmetre realitzat per FETS. L’informe va destacar el màxim històric pel que fa a préstecs per a projectes transformadors, amb un total de 1.924 milions d’euros que suposen un creixement del 2,82% respecte a l’exercici anterior.