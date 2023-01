La campanya ‘Futurs Impossibles’ promou una transició ecosocial des de la societat civil

La Xarxa d'Economia Solidària (XES); Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona; i l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) han creat la campanya ‘Futurs Impossibles’ per impulsar una transició ecològica amb democràcia econòmica i justícia social des de la societat civil i en l’entorn de l’economia social i solidària (ESS). La iniciativa, iniciada el mes de setembre passat, ha organitzat diversos debats clau i una sèrie de tallers participatius per articular una resposta col·lectiva i defensar alternatives a possibles escenaris de futur sota una mirada més positiva.

En aquest sentit, una de les portaveus del projecte ‘Futurs Impossibles’, Eva Vilaseca, ha volgut destacar en declaracions a Jornal.cat “la importància d’organitzar-se, sumar forces i pujar l’energia col·lectiva”. Per això, el Fòrum per la Transició Ecosocial que se celebrarà el mes de febrer a Barcelona pretén ser una gran trobada de confluència de lluites, d’entitats, moviments ecologistes i de l’ESS. També, vol ser un espai on construir un full de ruta comú d’accions a realitzar a curt termini i on neixi una plataforma transversal d’articulació d’aquestes iniciatives per afavorir un canvi de rumb cap a una transició ecològica justa. A tot això, s’hi afegeix la voluntat d’enviar un missatge polític, a través d’un manifest, per fer que la ciutadania i els polítics se sentin interpel·lats.

Bàner de presentació del Fòrum per la transició ecosocial que se celebra el 24 i 25 de febrer a Barcelona

La campanya ‘Futurs Impossibles’ té l’ambició que se sumin a la causa altres moviments que no són tant propers a l’ecologisme però que es preocupen per la transició ecosocial com són els sindicats, el moviment feminista, anticapitalista i antiracista.

Vilaseca ha assegurat que estem en una dècada crucial, una cruïlla de possibilitats que segons les decisions actuals podem anar cap a un lloc o cap a un altre. Tot i tenir, assegura, “una ment colonitzada de visió apocalíptica del futur” amb aquesta campanya volen evitar els futurs no desitjables, com fer front a l’ecofeixisme -una minoria poderosa controlant els pocs recursos naturals existents davant d’una majoria de ciutadans vivint en condicions poc dignes- o anticipar-se a un possible col·lapse d’abastiment alimentari.

Per tot això, des de ‘Futurs Impossibles’ han assegurat que “necessitem grans onades de mobilització, sortir al carrer amb esperança i il·lusió sabent que podem construir un nou horitzó”. I, en aquest sentit, destaquen que el paper de l’economia social i solidària és clau, cal que sigui un actor molt important en aquesta transició ecològica a través de la construcció d’alternatives econòmiques que generin processos d’empoderament social i de regeneració dels ecosistemes. “L’ESS ajuda a enfortir les comunitats locals i fer-les més resilients davant de tots els canvis que vindran en futur”, ha sentenciat.