Neix 'Catalunya ciutat rural' per reivindicar i enxarxar iniciatives comunitàries del món rural

En el context actual de reivindicacions del món rural, sorgeix el projecte ‘Catalunya Ciutat Rural’ per dinamitzar i revitalitzar el món rural català a través del treball en xarxa entre cooperatives, entitats i col·lectius locals.

Aquest projecte es va presentar dijous 7 de març a Sant Joan de Mediona en una taula rodona a la qual van acudir una trentena de persones, moltes d’elles vinculades a entitats del territori i interessades a formar part de la iniciativa.

La taula rodona, que va comptar amb la geògrafa i professora a la UPF, Rosa Cerarols; el coordinador de l’Associació d’Iniciatives Socials de Catalunya (ARCA), Marc González; i el director del postgrau en Dinamització local agroecològica (UAB), Pep Espluga, va esdevenir un espai de reflexió sobre les bases teòriques del projecte. La dinamitzadora de ‘Catalunya Ciutat Rural’, Susana Moreno, ha comentat en declaracions a Jornal.cat que “l’acte va servir per desestigmatitzar l’imaginari col·lectiu que existeix sobre el món rural, trencar la dicotomia entre el fet rural i el fet urbà i reivindicar les iniciatives transformadores que estan sorgint des de les ruralitats”.

‘Catalunya Ciutat Rural’ neix en un moment de crisi i replantejament de les ruralitats. Per una banda, un dels sectors més rellevants d’aquest entorn, l’agrari, es troba enmig de protestes que qüestionen el model agroindustrial actual. D’altra banda, a la difícil situació del sector agrari, se suma la necessitat de promoció i de visibilitatdeprojectes transformadors i comunitarisrurals vinculats a altres àmbits d’acció, com el cultural.

Per contrarestar aquest escenari, ‘Catalunya Ciutat Rural’ vol treballar per promoure una ruralitat enxarxada a través de la intercooperació entre iniciatives, entitats i col·lectius de diversos pobles de l’Anoia i l’Alt Penedès, per tal d’incentivar el reequilibri territorial i reduir la diferència d’oportunitats que es donen entre els entorns urbans i rurals.

Concretament, ‘Catalunya Ciutat Rural’ vol incentivar el treball en xarxa entre diferents iniciatives vinculades a l’economia social i solidària de territoris rurals tant per promoure projectes ja existents, com per crear-ne de nous. També vol oferir formació sobre la temàtica i vincular els ajuntaments a la iniciativa per tal que es puguin sumar a l’ampliació del mercat social al territori.

Aquest projecte s’inicia en 10 municipis del Penedès nord i el baix Anoia, concretament a les poblacions de Font-Rubí, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit, La Llacuna, Orpí, Miralles, Carme i Capellades. I, posteriorment, si el projecte resulta exitós, es vol estendre per tota Catalunya, seguint l’esperit de treballar per un país cohesionat, enxarxat i amb equilibri entre els seus territoris.