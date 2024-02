L'agroecologia reivindica una pagesia autònoma, propera i respectuosa amb la terra

En el marc de les protestes de la pagesia en diversos punts neuràlgics del país, el sector de l’agroecologia reivindica el seu paper i l’aposta per la sobirania alimentària que preserva la biodiversitat i que ven en circuits curts de comercialització.

Des de Ramaderes de Catalunya defensen que “el sector primari s’ha de revisar i ha de canviar el seu model de producció, que ara mateix està basat en l’agroindústria de les càrniques a casa nostra, i cal que es transformi en quelcom adaptat a la proximitat, als circuits curts, a un model agroecològic que tingui un impacte medioambiental positiu”. “La nostra denúncia no pot anar enfocada als treballadors del camp, mà d’obra barata, sinó cap a aquest model globalitzat que mercadeja amb nosaltres, i amb els fruits del nostre treball per enriquir-se”, asseguren. Per això, reivindiquen que “s’ha de legislar en la protecció real del sòl agrícola, de l’aigua que nodreix els boscos i camps, que ens rega les collites i que dona vida arreu. De res ens serveix un camp ple de molins de vent si després no tenim farina per fer pa”, conclou.

En la mateixa línia es manifesta l’Assemblea Pagesa que es mostren contràries a les reinvindicacions de caràcter conservador i reaccionari del moviment pagès, “emparentades amb el moviment d’extrema dreta”, asseguren. Des de l’organització defensen una pagesia autònoma, nombrosa, de petita i mitjana escala, respectuosa amb la terra i amb el medi ambient, dirigida a produir aliments de qualitat per les poblacions i els mercats locals i propers. Per això, proposen la desobediència al Quadern digital i l’aplicació FOTODUN (aplicació de mòbil per fer fotografies geoetiquetades que il·lustrin la realitat de les parcel·les agrícoles de Catalunya); l’aturada dels macroprojectes energètics i logístics en sòl agrari; l’aturada de les pràctiques abusives de les DO; l’abandonament del sistema d’ajust de la DUN (el sistema per declarar totes les dades de les explotacions agràries de manera obligatòria per part dels titulars al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural); el tancament del departament d’Agricultura i d’Acció Climàtica de la Generalitat; l’aturada de les infraestructures hidràuliques “al servei de l’expulsió de la pagesia”; el compromís de garantir l’accés a la terra per a tothom; l’organització de la pagesia i del sistema alimentari en clau interna de país; i recuperació de la ramaderia extensiva.

Des de l’Associació de Productores Agroecològiques de Catalunya (APACAT) volen manifestar la necessitat d’un canvi de model agroramader ja que asseguren “actual explotador-exportador devora els recursos i deixa el benefici en mans de pocs”. A través d’un manifest, defensen 5 punts essencials bàsics per implementar l’agroecologia, un model que ja existeix i que asseguren és viable i reproduïble que lluita per una societat justa, plural i sobirana. Els punts són els següents: promoció i afavoriment de la petita pagesia agroecològica, regulació de preus justos per dignificar la pagesia, simplificació de la burocràcia, regulació i protecció del sòl agrícola i preservar l’accés i la qualitat de l’aigua, control efectiu i coordina de la fauna salvatge.

L’agricultura i la ramaderia es manifesta

Milers de pagesos s’han manifestat davant de les institucions catalana, espanyola i europea per protestar contra la burocràcia, els elevats costos de producció o la competència deslleial d’altres països. Els agricultors i ramaders esperen que amb aquesta mobilització es pugui reivindicar la feina del sector primari, al marge d'aconseguir canvis importants per part de l'administració per revertir la situació. "Hem d'explicar que els ous surten de les gallines i que els pollastres no surten desossats com al súper", exclamava un dels productors muntat dalt d'un tractor mentre passava per davant de la Sagrada Família.

"Fa molt de temps que no poden viure, tenen tot el meu suport i hi hauria d'haver més gent", ha afirmat una veïna que aplaudia la marxa | ACN, Maria Asmarat

Els pagesos ha alçat la veu pels carrers de la capital catalana amb diversos cartells penjats en els seus tractors. 'Revolució pagesa', 'pagesia o mort', 'prou burocràcia', 'no al quadern digital' o 'més ajudes a la ramaderia' han estat alguns dels missatges més repetits. Molta gent ha aplaudit als agricultors i els ha enviat missatges de suport al seu pas pels carrers de la ciutat. Alguns pagesos s'han mostrat sorpresos per la rebuda i han demanat a la gent que traslladin aquest suport en fets, evitant comprar a les grans cadenes que no els paguen un preu just pels seus productes.

La pagesia catalana emula des de fa dos dies les mobilitzacions a França amb protestes arreu del país contra la situació límit que viu el sector agrícola. Aquest dimarts van tallar les principals carreteres del país (AP-7, AP-2 i A-2) i dimecres les diferents columnes s'han dirigit a la capital catalana. La tractorada ha arribat a l'estació de la Sagrera cap a dos quarts de tres i no ha entrat per la Diagonal fins passats dos quarts de quatre.