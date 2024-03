Què implica la nova regulació del preu del lloguer?

L’habitatge s’ha convertit en una de les principals preocupacions a Catalunya. Segons l’Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut, la ciutadania catalana s’independitza a partir dels 30 anys, l’edat més alta de les últimes dècades.

En aquesta línia, en els pròxims dies entrarà en vigor el nou índex de regulació que el Govern de l’Estat ha aprovat per tal de regular el preu del lloguer i adaptar el mercat de l’habitatge a les noves realitats socials. Es tracta d’un mecanisme per definir el preu mitjà dels lloguers en una àrea determinada amb la funció de marcar el topall de preu màxim en què es pot llogar un pis d’un gran tenidor, o un pis que no s’hagi llogat en els últims cinc anys i, per tant, no tingui un preu de lloguer de referència.

El Sindicat de Llogateres ha creat una guia per entendre aquesta nova regulació, saber com afectarà i respondre possibles dubtes al voltant:

Conceptes claus. Índex de preus del lloguer: mecanisme que defineix el preu mitjà dels lloguers en una àrea determinada. Zones tensionades: àrees territorials on hi ha un risc d’oferta insuficient d’habitatge assequible. Gran tenidor d’habitatge: persona física o jurídica (empresa) que tingui 5 habitatges o més en una mateixa zona tensionada.

Afecta a tots l'habitatge del lloguer? Habitatges de lloguer ubicats en les zones de mercat tensionat.

A quins contractes afecta? Contractes signats després de la vigència de la llei. Però, si s’acaba el conveni del pis, el nou contracte es regirà per la regulació de lloguers.

Com afecta al preu del lloguer? La llei limita el preu del lloguer i prohibeix la seva pujada.

Hi ha alguna excepció a aquesta limitació? En alguns casos estarà permès un increment addicional del 10%, només quan es justifiqui una rehabilitació de l’habitatge en els últims 2 anys.

Com afectarà la regulació a altres despeses com l’IBI? Si l’habitatge es troba en una zona tensionada, el llogater/a no ha de pagar quotes o despeses que no estiguessin previstes al contacte anterior.

Què passa si em volen pujar el preu abans de la regulació? No està permès pujar el preu del lloguer si el contracte no ha finalitzat. En el cas que s’acabi el conveni, tampoc hem d’acceptar cap augment del preu.

D’aquesta manera, l’administració pretén garantir l’accés a l’habitatge a tothom. A més, aquesta regulació va més enllà i fa un pas transcendent en la defensa dels interessos col·lectius i en el dret individual a tenir una llar digna.

Aquesta idea és la que defensa el Sindicat de Llogateres, ja que consideren que la regulació de lloguers és l’eina clau per protegir a les persones, i per evitar destinar els sous sencers al pagament de l’habitatge. En conseqüència, el sindicat lluita perquè aquesta regulació serveixi per protegir a les llogateres davant de pujades abusives dels arrendadors.