L’espai Can Batlló de Barcelona denuncia la manca de voluntat política de l’Ajuntament

L’Espai Comunitari i Veïnal Autogestionat de Can Batlló ha presentat un manifest per denunciar la manca de voluntat política i la falta d’inversió per a la rehabilitació de les naus, per part de l’Ajuntament de Barcelona. La plataforma ha afirmat que “el PSC ens vol en runes i ens trobarà en peu”, criticant que no prioritzi implementar les rehabilitacions amb les quals es va comprometre anteriorment.

Els reclams de la plataforma provenen del mal estat de conservació de les naus, amb ensorrament de sostres, filtracions d’aigua i altres desperfectes. Titllen la manca d’actuació municipal com “una irresponsabilitat i un risc que, alhora, contribueix a la degradació d’un patrimoni històric”. De fet, diversos projectes amb seu a Can Batlló han hagut de ser reubicats a causa de l’estat de conservació.

El manifest fins i tot ha atacat directament a l’alcalde, Jaume Collboni, i la regidora de Sants-Montjuïc, Raquel Gil Eiroá, afirmant que “volen una ciutat sense vida, rica en creueristes i aerotransportats que deixen els diners a les rutes del luxe i runes als barris”.

Concretament, Can Batlló ha explicat que l’Ajuntament va cedir l’espai el 2019 amb la promesa d’un calendari de rehabilitacions i la seva implementació, “fet que no ha acabat d’arribar mai”. Ara, però, denuncien que no són una prioritat de nivell 1 pel consistori, segons han pogut saber en la darrera reunió mensual amb la regidoria de Sants-Montjuïc, fet que suposa no rebre “ni un euro durant aquest mandat”.

Anteriorment, l’espai sí que havia rebut suport per part de l’Ajuntament, fet que els fa viure “amb gran perplexitat” la manca d’inversió actual. Els consistoris anteriors havien posat en marxa l’EMAV (12 milions d’euros) i el Bloc4BCN (10,3 milions d’euros), a més d’haver executat les obres del parc (21,5 milions d’euros).

Més de 2.000 persones i 120 entitats ja s’han adherit al manifest, com Col·lectiu Punt 6, l’Impuls Cooperatiu de Sants i la Xarxa de Consum Solidari.

L’Espai Comunitari i Veïnal Autogestionat de Can Batlló és un equipament social i cultural ubicat a l’antiga fàbrica tèxtil de Can Batlló, al barri de la Bordeta, Barcelona. Va ser recuperat el 2011 gràcies a més de quaranta anys de mobilització i lluita veïnal. Actualment, a les seves naus hi treballen diverses entitats, com Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona.