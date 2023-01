El BLOC4BCN serà un dels majors pols de cooperatives d’Europa el 2023

El centre de promoció del Cooperativisme i l’Economia Social i Solidària de Barcelona, BLOC4BCN, pretén ser un espai de trobada per a la promoció del cooperativisme, la incubació i l’acceleració de projectes per fomentar altres models econòmics que es basin en el benestar de la ciutadania i el desenvolupament socioeconòmic de la ciutat.

El BLOC4BCN acollirà fins a vuitanta projectes empresarials en programes que inclouran espais de cotreball, espais-tallers, formació, assessorament i punts de trobada amb la ciutadania. Les iniciatives formaran part dels sectors prioritaris del teixit empresarial de l’ESS de Barcelona. Així, posaran l’accent en l’alimentació sostenible i l’agroecologia, l’atenció i la cura de les persones, el comerç de proximitat, la cultura, l’energia, l’habitatge i la mobilitat, entre d’altres.

L’equipament oferirà serveis tant per les cooperatives i iniciatives incubades com per la ciutadania. Entre ells, hi haurà la gestió d’anàlisi de necessitats i oportunitats per barris i districtes, l’allotjament de hubs sectorials i d’internacionalització d’empreses de l’ESS. En aquest sentit, oferirà serveis de comunicació, divulgació, formació, allotjament d’iniciatives, finançament, diagnosi i recerca, relació amb universitats i internacionalització, entre d’altres. L’espai comptarà amb aules formatives, zones de descans i office, sales de reunions i zona administrativa. L'Ajuntament de Barcelona ha invertit més de 8,5 milions d'euros en la rehabilitació i l’adequació de l'edifici.

El BLOC4BCN de Can Batlló seran 4,500 m2 rehabilitats en clau de sostenibilitat ambiental i social.

També, el centre acollirà l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, Coòpolis, un servei públic de promoció i difusió del cooperativisme que des de l’any 2016 ha atès a més de 500 iniciatives de l’ESS i ha ajudat a generar prop de 300 llocs de treball.

A més, el BLOC4BCN serà l’antena de proximitat Sants-Montjuïc Activa, de Barcelona Activa, similar a l’antena Nou Barris Activa, que acompanyarà a persones en situació de desocupació o de vulnerabilitat.

Pel que fa a la governança del centre, també serà innovadora. La gestió estarà en mans de l’àmbit cooperatiu i d’ESS de Barcelona a través de la gestió públic-cooperativa, gràcies al programa municipal de Patrimoni ciutadà i els seus principis: universalitat en l’accés, gestió participada, implicació de la comunitat i retorn social.

Actualment, l’ESS i el cooperativisme suposen el 7% del PIB de Barcelona mentre que, a tota Catalunya, suposa el 2,2%. El BLOC4BCN suposarà una nova empenta a aquestes altres maneres de fer economia i que posen la vida al centre, que mostren una major resiliència en temps de crisi i que permeten un creixement de la ciutat sostenible socialment i mediambientalment.