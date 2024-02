El Mobile Social Congress denuncia la cara més fosca de la indústria tecnològica

Aquest dilluns 27, el Mobile Social Congress (MSC), el congrés alternatiu que lluita contra els efectes de la indústria tecnològica, ha organitzat una performance per denunciar “la cara més fosca” d’aquest sector. Ho han fet davant del Mobile World Congress (MWC), criticant la “vulneració de drets socials i ambientals” derivats de l’extracció de materials i el model consumista que, segons els activistes, fomenta el congrés.

A la performance, els participants han representat diversos membres d’una família que estaven utilitzant aparells electrònics a casa seva. Mentrestant, s’hi ha anat acostant un grup de miners treballant, els quals anaven provocant en la família senyals diverses afectacions a la salut, fins al punt d’acabar morint al final de la representació a causa del procés d’extracció.

D’aquesta manera, SETEM Catalunya, impulsora del MSC, ha volgut denunciar l’impacte i els riscos que genera l’extracció minera al voltant del sector tecnològic. Segons, Clàudia Bosch, membre de l’entitat, “la mineria verda no existeix, cal ser més estratègics i prioritzar quins sectors realment necessiten aquests minerals i fomentar la reutilització i reciclatge”. Tot i admetre que l’extracció de minerals “és necessària”, l’activista ha remarcat que la Unió Europea hauria d’aturar la flexibilització de les regulacions mediambientals.

El grup d’activistes ha llegit un manifest en català, castellà i anglès | Dies d’agost

Els activistes també han afirmat que a Catalunya també hi ha vulneracions legislatives en l’extracció de minerals. “Les mines de Súria, Sallent i Balsareny han provocat la salinització dels rius Cardener i Llobregat, afectant també pous, fonts i aqüífers de tota la comarca del Bages, fet que ha provocat diversos processos judicials per delictes ambientals”.

Finalment, els organitzadors han exigit que les grans empreses tecnològiques apostin de veritat per una indústria electrònica justa i ètica on no hi hagi treball infantil ni forçós i que no promogui el colonialisme de recursos.

El Mobile Social Congress s’organitza des de 2016 amb l’objectiu de crear consciència sobre l’impacte del sector tecnològic. Aquest any se celebra entre el 27 de febrer i el 2 de març i compta amb taules rodones, un pòdcast en directe, una actuació musical del grup La Élite i diversos jocs pel jovent.