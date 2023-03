El Mobile Social Congress arriba a la 8a edició denunciant l’explotació laboral i els impactes mediambientals de les fàbriques tecnològiques

SETEM Catalunya organitza del 2 al 4 de març a Barcelona la vuitena edició del Mobile Social Congress (MSC) per fer reflexionar i prendre consciència sobre els impactes socials i ambientals del sector tecnològic. Comptarà amb conferències, taules de debat, tallers pràctics de reparació d’aparells electrònics i jocs infantils.

L’explotació laboral en les fàbriques tecnològiques, la persecució a sindicalistes i ambientalistes o els impactes socials i ambientals de la mineria són alguns dels temes de la vuitena edició del MSC. Claudia Bosch, responsable de la campanya d’Electrònica Justa de SETEM Catalunya, ha recordat que tot i trobar-nos en un món globalitzat, “estem molt lluny de conèixer la realitat de la producció dels nostres mòbils”. Per això, durant quatre dies, la ciutadania podrà gaudir d’activitats de sensibilització sobre l’afectació que té per al Sud Global l’extracció minera per produir els aparells electrònics: la situació a les fàbriques de Filipines, la persecució de sindicalistes a Tailàndia o Malàisia, i l’impacte ambiental que comporta l’explotació minera al Congo o Bolívia.

Un altre dels punts claus del MSC és empoderar a la ciutadania perquè pugui participar d’una tecnologia justa. Per aquest motiu, també s’han organitzat tallers pràctics: el Restart Party, per aprendre a reparar petits aparells elèctrics i electrònics, i la Install Party, sobre instal·lació de programari i aplicacions lliures.

El MSC, que organitza SETEM Catalunya des del 2016, és un espai per reflexionar i evidenciar les vulneracions de drets de la cadena de producció de l’electrònica, així com visibilitzar la feina d’entitats i administracions per minimitzar aquests impactes.